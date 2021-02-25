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Хроники коронавируса: главные новости за 25 февраля 

Мария Грибова 2 часа назад
Хроники коронавируса: врачи озвучили причины и сроки третьей волны COVID-19
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Финны объяснили выбор вакцины «Спутник V»

Живущие в России финны рассказали, почему выбирали «Спутник V» для вакцинации от коронавируса. Глава финской компании Specta Эрик Хелин начал собирать информацию о вакцинах против COVID-19 в начале января.
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СМИ выяснили эффективность вакцины Pfizer против COVID

pixabay.com
Эффективность разработанной в компаниях Pfizer и BioNTech вакцины против коронавирусной инфекции составляет 94 процента. Как уточняется, вакцина предотвращает COVID-19 в 94 процентах случаев при применении двух доз.
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Российские врачи озвучили причины и сроки третьей волны COVID-19

Российский инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков назвал причины, из-за которых в России может начаться третья волна коронавируса.
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Россиянам могут начать выдавать шенгенские визы летом

Российский союз туриндустрии предположил, что летом страны Европы могут начать выдавать шенгенские визы гражданам России. По словам президента РСТ Андрея Игнатьева, европейские страны планируют выдавать визы российским гражданам уже этим летом.
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10 факторов, помешавших успешно бороться с коронавирусом

Ученые проанализировали, почему одни государства прошли пандемию намного легче, чем другие. Результаты исследования, в котором участвовали 15 экспертов из девяти стран, опубликованы в журнале The BMJ.
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Видео дня. В каких позах опаснее всего спать
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Коронавирус , Евгений Тимаков , Pfizer , Российский союз туриндустрии , РИА Новости
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