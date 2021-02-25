Хроники коронавируса: врачи озвучили причины и сроки третьей волны COVID-19

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«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Живущие в России финны рассказали, почему выбирали «Спутник V» для вакцинации от коронавируса. Глава финской компании Specta Эрик Хелин начал собирать информацию о вакцинах против COVID-19 в начале января.

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Эффективность разработанной в компаниях Pfizer и BioNTech вакцины против коронавирусной инфекции составляет 94 процента. Как уточняется, вакцина предотвращает COVID-19 в 94 процентах случаев при применении двух доз.

Российский инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков назвал причины, из-за которых в России может начаться третья волна коронавируса.

Российский союз туриндустрии предположил, что летом страны Европы могут начать выдавать шенгенские визы гражданам России. По словам президента РСТ Андрея Игнатьева, европейские страны планируют выдавать визы российским гражданам уже этим летом.

Ученые проанализировали, почему одни государства прошли пандемию намного легче, чем другие. Результаты исследования, в котором участвовали 15 экспертов из девяти стран, опубликованы в журнале The BMJ.