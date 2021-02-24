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10 факторов, помешавших успешно бороться с коронавирусом 

Мария Грибова 2 часа назад
10 факторов, помешавших успешно бороться с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Ученые проанализировали, почему одни государства прошли пандемию намного легче, чем другие. Результаты исследования, в котором участвовали 15 экспертов из девяти стран, опубликованы в журнале The BMJ.
В десятку стран, которые лучше всех прошли пандемию, вошли в основном небольшие и не самые богатые государства — Новая Зеландия, Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Кипр, Руанда, Исландия, Австралия, Латвия и Шри-Ланка, хотя «наиболее подготовленными», по данным индекса, признавались США, Великобритания, Нидерланды, Австралия, Канада, Таиланд, Швеция, Дания, Южная Корея, Финляндия, Франция, Словения и Швейцария.
Авторы исследования обозначили факторы, которые не позволили правильно предсказать реакцию некоторых стран на пандемию. Среди них оказались недостаточный учет глобализации и географии, неадекватная оценка потенциала систем здравоохранения и противоречие между декларированными мерами биобезопасности и реальной способностью населения участвовать в мерах профилактики и контроля.
Также авторы исследования выделили такие факторы:
  • Роль политического руководства в борьбе с пандемией и степень доверия к принимаемым мерам среди населения.
  • Способность эффективно распределять даже ограниченные ресурсы.
  • Политическая, социальная, культурная и финансовая системы стран.
  • Социальное неравенство в отношении услуг здравоохранения.
  • Неэффективность систем социального обеспечении в условиях продолжительной эпидемии.
  • Недооценка гражданской дееспособности населения в сокращении местной передачи инфекции.
  • Разрывы между возможностями систем здравоохранения и их практическим применением.
По мнению исследователей, важнейший урок пандемии COVID-19 заключается в том, что эффективные ответные меры зависят не только от сильной системы общественного здравоохранения, но и требуют развития справедливого общества, обеспечивающего всем своим гражданам социальную и экономическую безопасность.
Ранее «Рамблер» писал о том, что ученые заявили об угрозе еще одного вируса летучих мышей.
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