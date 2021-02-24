10 факторов, помешавших успешно бороться с коронавирусом 

Ученые проанализировали, почему одни государства прошли пандемию намного легче, чем другие. Результаты исследования, в котором участвовали 15 экспертов из девяти стран, опубликованы в журнале The BMJ.

В десятку стран, которые лучше всех прошли пандемию, вошли в основном небольшие и не самые богатые государства — Новая Зеландия, Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Кипр, Руанда, Исландия, Австралия, Латвия и Шри-Ланка, хотя «наиболее подготовленными», по данным индекса, признавались США, Великобритания, Нидерланды, Австралия, Канада, Таиланд, Швеция, Дания, Южная Корея, Финляндия, Франция, Словения и Швейцария.

Авторы исследования обозначили факторы, которые не позволили правильно предсказать реакцию некоторых стран на пандемию. Среди них оказались недостаточный учет глобализации и географии, неадекватная оценка потенциала систем здравоохранения и противоречие между декларированными мерами биобезопасности и реальной способностью населения участвовать в мерах профилактики и контроля.

Роль политического руководства в борьбе с пандемией и степень доверия к принимаемым мерам среди населения.

Способность эффективно распределять даже ограниченные ресурсы.

Политическая, социальная, культурная и финансовая системы стран.

Социальное неравенство в отношении услуг здравоохранения.

Неэффективность систем социального обеспечении в условиях продолжительной эпидемии.

Недооценка гражданской дееспособности населения в сокращении местной передачи инфекции.

Разрывы между возможностями систем здравоохранения и их практическим применением. Также авторы исследования выделили такие факторы:

По мнению исследователей, важнейший урок пандемии COVID-19 заключается в том, что эффективные ответные меры зависят не только от сильной системы общественного здравоохранения, но и требуют развития справедливого общества, обеспечивающего всем своим гражданам социальную и экономическую безопасность.