Российские врачи озвучили причины и сроки третьей волны COVID-19 

Российский инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков назвал причины, из-за которых в России может начаться третья волна коронавируса. Об этом сообщает РБК.
По его словам, всплеск заболеваемости может произойти весной, так как до россиян в любом случае дойдет британский штамм COVID-19. Однако называть это третьей волной не совсем корректно.
Также люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно.
«Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается», — сказал Тимаков.
Как считает вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский, летом число новых случаев заражения, вероятно, снизится, но осенью возможен очередной всплеск заболеваемости.
«Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание», — объяснил ученый.
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