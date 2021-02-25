Российские врачи озвучили причины и сроки третьей волны COVID-19 

Российский инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков назвал причины, из-за которых в России может начаться третья волна коронавируса. Об этом сообщает РБК.

По его словам, всплеск заболеваемости может произойти весной, так как до россиян в любом случае дойдет британский штамм COVID-19. Однако называть это третьей волной не совсем корректно.

Также люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно.

«Весной, при авитаминозе, отсутствии инсоляции, коротком световом дне, вероятность заболеть увеличивается», — сказал Тимаков.

Как считает вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский , летом число новых случаев заражения, вероятно, снизится, но осенью возможен очередной всплеск заболеваемости.