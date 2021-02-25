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Финны объяснили выбор вакцины «Спутник V» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Финны объяснили выбор вакцины «Спутник V»
Фото: depositphotos.com
Живущие в России финны рассказали, почему выбирали «Спутник V» для вакцинации от коронавируса, сообщила газета Helsingin Sanomat.
Глава финской компании Specta Эрик Хелин начал собирать информацию о вакцинах против COVID-19 в начале января.

«Будучи финном, я привык к вакцинации. Я думал не о том, прививаться мне или нет. Речь шла лишь о том, когда и какой вакциной я привьюсь», — передает РИА «Новости» слова Хелина.

Он заявил, что высокая эффективность вакцины, а также ее доступность в России, определили его выбор в пользу «Спутника V».

«Мы увеличиваем осведомленность наших сотрудников. Многие даже не задумывались о вакцинации. Я стараюсь свести размер этой группы до минимума, а там уже каждый пусть принимает самостоятельное решение, будет он прививаться или нет», — отметила глава компании Specta.

Глава московского представительства организации East Office Яри Юмппонен отметил рост заинтересованности финских предпринимателей к «Спутнику V».

«Многие хотели убедиться в эффективности вакцины и выжидали время. Во-вторых, финны начали понимать, что в Финляндии еще долго не начнется вакцинация», — подчеркнул он.

Юмппонен рассказал, что многие финские руководители хотят подать пример своим подчиненным.
В январе в Финляндии было зафиксировано более 30 случае побочных эффектов от вакцины Pfizer.
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Коронавирус , РИА Новости
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