Финны объяснили выбор вакцины «Спутник V» 

Живущие в России финны рассказали, почему выбирали «Спутник V» для вакцинации от коронавируса, сообщила газета Helsingin Sanomat.
Глава финской компании Specta Эрик Хелин начал собирать информацию о вакцинах против COVID-19 в начале января.
«Будучи финном, я привык к вакцинации. Я думал не о том, прививаться мне или нет. Речь шла лишь о том, когда и какой вакциной я привьюсь», — передает РИА «Новости» слова Хелина.
Он заявил, что высокая эффективность вакцины, а также ее доступность в России, определили его выбор в пользу «Спутника V».
«Мы увеличиваем осведомленность наших сотрудников. Многие даже не задумывались о вакцинации. Я стараюсь свести размер этой группы до минимума, а там уже каждый пусть принимает самостоятельное решение, будет он прививаться или нет», — отметила глава компании Specta.
Глава московского представительства организации East Office Яри Юмппонен отметил рост заинтересованности финских предпринимателей к «Спутнику V».
«Многие хотели убедиться в эффективности вакцины и выжидали время. Во-вторых, финны начали понимать, что в Финляндии еще долго не начнется вакцинация», — подчеркнул он.
Юмппонен рассказал, что многие финские руководители хотят подать пример своим подчиненным.
В январе в Финляндии было зафиксировано более 30 случае побочных эффектов от вакцины Pfizer.