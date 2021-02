СМИ выяснили эффективность вакцины Pfizer против COVID 

Как уточняется, вакцина предотвращает COVID-19 в 94 процентах случаев при применении двух доз. После использования одной дозы эффективность составляет 57 процентов.

Также уточняется, что эффективность вакцины при предотвращении тяжелого течения заболевания составляет 92 процента после двух доз и 62 процента после одной дозы.

Сведения о возможных побочных эффектах препарата не приводятся, сообщает издание The New England Journal of Medicine