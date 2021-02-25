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СМИ выяснили эффективность вакцины Pfizer против COVID 

Вечерняя Москва 1 час назад
СМИ выяснили эффективность вакцины Pfizer против COVID
Фото: Вечерняя Москва
Эффективность разработанной в компаниях Pfizer и BioNTech вакцины против коронавирусной инфекции составляет 94 процента. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщают средства массовой информации.
Как уточняется, вакцина предотвращает COVID-19 в 94 процентах случаев при применении двух доз. После использования одной дозы эффективность составляет 57 процентов.
Также уточняется, что эффективность вакцины при предотвращении тяжелого течения заболевания составляет 92 процента после двух доз и 62 процента после одной дозы.
Сведения о возможных побочных эффектах препарата не приводятся, сообщает издание The New England Journal of Medicine.
Ранее отмечалось, что Гондурас стал 36-й страной, которая одобрила применение российской вакцины «Спутник V», входящей в тройку мировых вакцин против коронавирусной инфекции по количеству полученных одобрений странами.
В настоящее время «Спутник V» зарегистрирован в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Казахстане, Узбекистане, Габоне, Сан-Марино, Гане, Сирии, Киргизии, Гайане и Египте.
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Коронавирус , Pfizer
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