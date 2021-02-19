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Хроники коронавируса: причину осложнений от COVID-19 нашли в антителах 

Стелла Шмель 2 часа назад
Хроники коронавируса: причину осложнений от COVID-19 нашли в антителах
Фото: depositphotos.com
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса

Depositphotos
Ученый-физик из Гамбурга профессор Роланд Визендангер по итогам исследований пришел к выводу, что причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стала лабораторная ошибка, а утечка произошла в Институте вирусологии в Ухане.
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Врач назвал процент имеющих иммунитет к коронавирусу россиян

АГН «Москва»
Иммунитет к коронавирусу имеет от 20 до 70 процентов россиян, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что это процент зависит от региона.

«Этого недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс», — сказал он.

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Время сдачи анализа влияет на результаты тестов на антитела к COVID-19

Врачи назвали причину ошибочных тестов на антитела к COVID-19. Повлиять может низкая чувствительность, специфичность систем тестирования, особенности конкретного организма, а также время сдачи анализа.
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В Японии выявили еще один штамм

В Японии выявили новый штамм коронавируса, который отличается от ранее известных мутаций. Об этом сообщили в Национальном институте инфекционных заболеваний, передает "Вести.ру".
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Ученые нашли причину тяжелых осложнений от COVID-19 в антителах

Ученые Массачусетского технологического института в США раскрыли, почему COVID-19 у разных пациентов проходит по-разному.
Причина связана с типами антител, которые вызывают нежелательные реакции.
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Видео дня. Когда хруст в суставах становится опасным для здоровья
Комментарии 1
Коронавирус , Евгений Тимаков , РИА Новости , АГН "Москва"
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