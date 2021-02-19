Хроники коронавируса: причину осложнений от COVID-19 нашли в антителах 

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
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Ученый-физик из Гамбурга профессор Роланд Визендангер по итогам исследований пришел к выводу, что причиной пандемии коронавируса SARS-CoV-2 стала лабораторная ошибка, а утечка произошла в Институте вирусологии в Ухане.
АГН «Москва»
Иммунитет к коронавирусу имеет от 20 до 70 процентов россиян, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что это процент зависит от региона.
«Этого недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс», — сказал он.
Врачи назвали причину ошибочных тестов на антитела к COVID-19. Повлиять может низкая чувствительность, специфичность систем тестирования, особенности конкретного организма, а также время сдачи анализа.
В Японии выявили новый штамм коронавируса, который отличается от ранее известных мутаций. Об этом сообщили в Национальном институте инфекционных заболеваний, передает "Вести.ру".
Ученые Массачусетского технологического института в США раскрыли, почему COVID-19 у разных пациентов проходит по-разному.
Причина связана с типами антител, которые вызывают нежелательные реакции.