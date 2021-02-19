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В Японии выявили еще один штамм 

Стелла Шмель 3 часа назад
В Японии выявили еще один штамм
Фото: depositphotos.com
В Японии выявили новый штамм коронавируса, который отличается от ранее известных мутаций. Об этом сообщили в Национальном институте инфекционных заболеваний, передает "Вести.ру".
Сообщается, что мутация, вероятно, произошла за пределами Японии, но откуда идет штамм пока не удалось установить наверняка. Выявленная мутация может быть более контагиозной, чем базовый коронавирус. В Японии готовятся к скачку заражений в случае, если штамм начнет распространятся.
Ранее "Рамблер" писал, что ученые нашли причину тяжелых осложнений от COVID-19 в антителах.
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