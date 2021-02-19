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Время сдачи анализа влияет на результаты тестов на антитела к COVID-19 

Даня Виттиг 41 минуту назад
Время сдачи анализа влияет на результаты тестов на антитела к COVID-19
Фото: depositphotos.com
Врачи назвали причину ошибочных тестов на антитела к COVID-19. Повлиять может низкая чувствительность, специфичность систем тестирования, особенности конкретного организма, а также время сдачи анализа.
Получить неверный результат можно, если набор антигенов в тесте не попадет в набор антител конкретного человека. Система ошибается, приняв антитела к другому веществу за искомые, или, наоборот, не распознать антикоронавирусные.
В иных случаях организм вовсе не вырабатывает антитела к коронавирусу нового типа, зато у переболевшего появляется клеточный иммунитет, защищающий от COVID-19.
Даже если человек перенес коронавирус, антитела к моменту тестирования могли уже исчезнуть. Поэтому существует примерный промежуток времени, когда рекомендуют сдавать анализ. При подозрении на COVID-19 нужно сдавать тест на антитела IgM к SARS-CoV-2. Если после заражения прошло больше трех месяцев, то сдавать стоит только анализ IgG.
Ранее "Рамблер" сообщал, могут ли вакцинированные люди переносить коронавирус.
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