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Стопкоронавирус.рф

Биолог заявил, что вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19 

Анна Арсеньева 1 час назад
Биолог: вакцинированные могут быть переносчиками COVID-19
Фото: depositphotos.com
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что вакцинированные от коронавируса могут быть бессимптомными распространителями инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам биолога, вакцинация не гарантирует, что коронавируса нет в носоглотке:

"Надо учесть, что сейчас появляются бесстрашные и безмасочные вакцинированные и некоторые из них распространят бессимптомно вирус. Прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает легкое или бессимптомное течение болезни".

Анча Баранова напомнила, что маску необходимо носить даже после прививки.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач перечислил симптомы постковидного синдрома.
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