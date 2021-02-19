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Врач назвал процент имеющих иммунитет к коронавирусу россиян 

Lenta.ru и ещё 6 4 часа назад
Врач назвал процент имеющих иммунитет к коронавирусу россиян
Фото: АГН «Москва»
Иммунитет к коронавирусу имеет от 20 до 70 процентов россиян, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что это процент зависит от региона.

«Этого недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс», — сказал он.

Тимаков также добавил, что вирус меняется в сторону более легкой передачи, поэтому люди, которые не вакцинировались и не переболели, будут в большей опасности.
Ранее Тимаков заявил, что новые штаммы COVID-19 могут появиться в России до начала лета, приблизительно через два месяца. В связи с этим он считает преждевременным отменять масочный режим в российских городах.
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Коронавирус , Евгений Тимаков , РИА Новости
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