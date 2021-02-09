Хроники коронавируса: названа вероятная гипотеза передачи COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

У страдающих диабетом второго типа людей среднего возраста риск смерти от коронавируса значительно выше, чем у пациентов той же возрастной группы, но без диабета.

Как рассказала специалист, последствием перенесенного ковида может стать поствирусная астения. Она может проявляться в числе прочего и эмоциональной неустойчивостью, трудностями сосредотачивания, беспокойством о здоровье и забывчивостью.

Всемирная организация здравоохранения назвала передачу COVID-19 от промежуточного носителя к человеку наиболее вероятной гипотезой происхождения пандемии.

РИА Новости

Человек, который сделал прививку от коронавируса, должен понимать, что спас себя, но риск заражения для окружающих остается. С таким призывом выступил вакцинолог, инфекционист Евгений Тимаков

Кадр из программы "Жить здорово!"

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о причинах потери обоняния, которые не связаны с коронавирусом. Причиной может стать болезнь Паркинсона, опухоли мозга, а также на фоне появления псевдоопухолевого процесса.