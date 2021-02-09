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Стопкоронавирус.рф

Хроники коронавируса: главные новости за 9 февраля 

Мария Грибова 2 часа назад
Хроники коронавируса: названа вероятная гипотеза передачи COVID-19
Фото: РИА Новости
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Пациенты с диабетом второго типа уязвимее для COVID-19

У страдающих диабетом второго типа людей среднего возраста риск смерти от коронавируса значительно выше, чем у пациентов той же возрастной группы, но без диабета.
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У переболевших COVID-19 фиксируют панику и раздражительность

Как рассказала специалист, последствием перенесенного ковида может стать поствирусная астения. Она может проявляться в числе прочего и эмоциональной неустойчивостью, трудностями сосредотачивания, беспокойством о здоровье и забывчивостью.
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Названа самая вероятная гипотеза передачи COVID-19 человеку

Всемирная организация здравоохранения назвала передачу COVID-19 от промежуточного носителя к человеку наиболее вероятной гипотезой происхождения пандемии.
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Инфекционист призвал сохранять бдительность после вакцинации от COVID-19

РИА Новости
Человек, который сделал прививку от коронавируса, должен понимать, что спас себя, но риск заражения для окружающих остается. С таким призывом выступил вакцинолог, инфекционист Евгений Тимаков.
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Малышева назвала причины потери обоняния, не связанные с COVID-19

Кадр из программы "Жить здорово!"
Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала о причинах потери обоняния, которые не связаны с коронавирусом. Причиной может стать болезнь Паркинсона, опухоли мозга, а также на фоне появления псевдоопухолевого процесса.
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Видео дня. Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
Комментарии 1
Коронавирус , Елена Малышева , Евгений Тимаков , ВОЗ , РИА Новости
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