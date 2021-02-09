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Инфекционист призвал россиян сохранять бдительность после вакцинации от COVID-19 

Lenta.ru и ещё 4 12 часов назад
Инфекционист призвал сохранять бдительность после вакцинации от COVID-19
Фото: РИА Новости
Человек, который сделал прививку от коронавируса, должен понимать, что спас себя, но риск заражения для окружающих остается. С таким призывом выступил вакцинолог, инфекционист Евгений Тимаков, передает радио Sputnik.
В связи с этим Тимаков призвал сохранять бдительность и не расслабляться. Он уточнил, что после прививки остается небольшой риск заражения, однако если оно произойдет, болезнь будет протекать не в тяжелой форме.
Кроме того, человек может сам быть источником инфекции и представлять риск для окружающих — дома могут быть привиты не все. Также есть люди, которые восприимчивы к коронавирусу и еще не переболели.
Тимаков добавил, что человек, сделавший прививку, может находиться в инкубационном периоде и заболеть вирусным заболеванием, думая, что это реакция на препарат. В связи с этим нельзя скрывать от врачей симптомы, возникшие после вакцинации.
Ранее Тимаков заявил, что в России началось формирование коллективного иммунитета к коронавирусу. По его словам, ожидается, что к концу лета антитела будут иметь 60 процентов населения страны. Они появятся как после вакцинации, так и после болезни. Специалист добавил, что в 2021 году основной вклад в формирование коллективного иммунитета будет за счет переболевших.
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Коронавирус , Евгений Тимаков , ИА Sputnik
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