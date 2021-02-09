Названа самая вероятная гипотеза передачи COVID-19 человеку 

Всемирная организация здравоохранения назвала передачу COVID-19 от промежуточного носителя к человеку наиболее вероятной гипотезой происхождения пандемии. Об этом заявил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек во время пресс-конференции в Ухане.
По словам специалиста, первые результаты исследования показали, что передача вируса от промежуточного носителя является наиболее вероятной версией, однако все это требует дополнительных исследований.
Напомним, что вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане.
Ранее "Рамблер" писал о том, что у переболевших COVID-19 фиксируют панику и раздражительность.