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Стопкоронавирус.рф

Названа самая вероятная гипотеза передачи COVID-19 человеку 

Мария Грибова 3 часа назад
Всемирная организация здравоохранения назвала передачу COVID-19 от промежуточного носителя к человеку наиболее вероятной гипотезой происхождения пандемии. Об этом заявил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек во время пресс-конференции в Ухане.
По словам специалиста, первые результаты исследования показали, что передача вируса от промежуточного носителя является наиболее вероятной версией, однако все это требует дополнительных исследований.
Напомним, что вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане.
Ранее "Рамблер" писал о том, что у переболевших COVID-19 фиксируют панику и раздражительность.
Коронавирус , Видео , ВОЗ
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