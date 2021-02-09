Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶
Стопкоронавирус.рф

У переболевших COVID-19 фиксируют панику и раздражительность 

Стелла Шмель 23 минуты назад
У переболевших COVID-19 фиксируют панику и раздражительность
Фото: depositphotos.com
У людей, переболевших коронавирусом, могут возникать психические расстройства, паника и раздражительность. Об этом заявила российский доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Анна Васильева. Ее слова приводит NEWS.ru.
Как рассказала специалист, последствием перенесенного ковида может стать поствирусная астения. Она может проявляться в числе прочего и эмоциональной неустойчивостью, трудностями сосредотачивания, беспокойством о здоровье и забывчивостью.
Тревожные расстройства преобладали в начале пандемии, заявила Бехтерева, теперь же они сменились депрессивным настроем на фоне потерь и истощения адаптационного ресурса.
Ранее "Рамблер" писал, что опубликованы свежие данные по коронавирусу в РФ.
Видео дня. Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
Коронавирус , Анна Васильева
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
09:01
Какая диета лучше всего подходит для сердца и сосудов
ЗОЖ
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
07:10
Стоит ли отказываться от колбасы и сосисок
ЗОЖ
Как понять, что у вас скрытый диабет
03:03
Как понять, что у вас скрытый диабет
Болезни и лекарства
Как быстро вылечить простуду и грипп
06:10
Как быстро вылечить простуду и грипп
Болезни и лекарства
Как проверить себя на туннельный синдром
06:10
Как проверить себя на туннельный синдром
Болезни и лекарства
Почему нельзя будить лунатиков
08:11
Почему нельзя будить лунатиков
Болезни и лекарства
Почему люди грызут ногти
04:57
Почему люди грызут ногти
Болезни и лекарства
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
08:51
Какие симптомы предупреждают о проблемах с сердцем
Болезни и лекарства
Чем опасен для человека ночной образ жизни
06:10
Чем опасен для человека ночной образ жизни
ЗОЖ
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
06:10
Жвачка и колбаса: пищевые привычки, которые снижают уровень IQ
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение