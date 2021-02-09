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Стопкоронавирус.рф

Опубликованы свежие данные по коронавирусу в РФ 

Стелла Шмель 3 часа назад
Опубликованы данные на 9 февраля 2021 года по распространению коронавируса в России. Об этом сообщает Оперштаб.
За последние сутки в России выявлено 15 019 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 530 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 21 795 человек.
стопкоронавирус.рф
На сегодняшний день в России выявлено 3 998 216 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 77 598 летальных исходов, выздоровели 3 493 886 человек.
Ранее "Рамблер" писал, что определен точный риск смерти от коронавируса из-за диабета.
Коронавирус , Видео
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