Врачи рассказали, кому нельзя пить ромашковый чай

Ромашку пьют при стрессе, простуде, болях в животе, добавляют в кремы и полощут ей рот. При этом научные данные о пользе противоречивы. Разобрались, когда ромашка действительно может быть полезна, а когда на неё не стоит рассчитывать.

История ромашки в медицине

Ромашка аптечная (Matricaria recutita) — травянистое растение из семейства Астровые с мелкими белыми цветками и жёлтой серединой. Для лечебных целей используют в основном именно аптечный вид. Ромашка растёт в регионах с умеренным климатом Европы и Азии, её широко культивируют по всему миру.

О ромашке упоминали ещё в трактатах Древнего Египта, Греции, Рима и в текстах по традиционной китайской медицине. Её давали при лихорадке, болях в животе, ревматических болях, коликах у младенцев.

Со временем фармакологи выделили из растения активные вещества и начали изучать их в лабораториях и клинических исследованиях, но объём надёжных данных до сих пор ограничен.

Биологически активные вещества

Цветки содержат несколько групп соединений. Основную роль играют флавоноиды — апигенин и лютеолин. Эти вещества связывают с противовоспалительным и мягким седативным эффектом.

Вторая важная группа — эфирные масла. В их состав входят альфа-бисаболол, хамазулен и их производные. Они придают ромашке характерный запах и участвуют в противовоспалительных и антимикробных реакциях.

Также в цветках находят фенольные кислоты и кумарины. Эти соединения показывают антиоксидантную активность.

Потенциальные полезные свойства

Влияние на пищеварение и спазмы

Эксперименты на животных и отдельные клинические работы показывают, что экстракты ромашки могут уменьшать выраженность диареи и спазмов.

Успокаивающие и расслабляющие свойства

В клинических исследованиях у взрослых с тревожными расстройствами экстракт ромашки снижал выраженность тревоги и депрессивных симптомов по сравнению с плацебо.

Облегчение менструальной боли

Обзор International Journal of Community-Based Nursing and Midwifery указывает на снижение менструальной боли и объёма кровопотери, если применять ромашку в виде экстракта. Эффект связывают с влиянием на синтез простагландинов.

Влияние на уровень сахара в крови

В небольших клинических работах у людей с диабетом 2-го типа при регулярном употреблении ромашкового чая улучшились показатели гликемии — уровня глюкозы в крови. При этом ромашка не может заменить лекарственную терапию.

Антибактериальные и противогрибковые свойства

Компоненты ромашки обладают противогрибковой активностью и подавляют рост некоторых патогенных грибков, в том числе Candida albicans. Эти данные получены в лаборатории и не подтверждают лечебный эффект у людей.

Противоопухолевая активность

В работе Cell & Bioscience апигенин и другие компоненты подавляли рост опухолевых клеток в лабораторных условиях, однако эти данные не позволяют говорить о профилактике или лечении рака у людей.

Укрепление иммунной системы

Антиоксиданты, содержащиеся в ромашке, участвуют в защите клеток от окислительного стресса, который может ослаблять иммунный ответ. Поэтому ромашку иногда рассматривают как средство с возможной поддержкой иммунитета.

Как применяют

Чай и настои

Чаще всего ромашку пьют в виде чая из высушенных цветков. Эту форму применяют при лёгкой тревоге, жалобах со стороны желудка и во время простуды.

Экстракты и капсулы

В научных работах чаще изучали стандартизированные экстракты ромашки в капсулах. Эффекты зависят от дозировки и состава экстракта.

Наружное применение

Кремы, гели и растворы с ромашкой используют при раздражении кожи и слизистых, а также в виде полосканий для полости рта.

Перспективы использования в медицинской практике

Клинические данные по ромашке пока ограниченны. В нескольких рандомизированных исследованиях стандартизированные экстракты ромашки снижали выраженность симптомов у людей с генерализованным тревожным расстройством по сравнению с плацебо. The National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) указывает, что такие добавки могут влиять и на депрессивные симптомы, однако этот эффект подтверждён не во всех работах.

Влияние ромашки на сон изучено недостаточно. Систематический обзор Phytotherapy Research не показал выраженного эффекта при хронической бессоннице, поэтому её не используют как средство лечения расстройств сна.

В целом специалисты рассматривают ромашку как вспомогательное средство при лёгких жалобах, а не как замену основному лечению. Наибольший интерес для науки представляют стандартизированные экстракты, тогда как чаи и настои изучены хуже.

Противопоказания

Аллергические реакции

Они чаще возникают у людей с чувствительностью к растениям семейства Астровых — амброзии, хризантемам, бархатцам и маргариткам. Симптомы могут быть разными: от зуда и сыпи на коже до тяжёлых аллергических реакций, например анафилаксии.

Взаимодействие с лекарственными препаратами

Ромашка может усиливать действие антикоагулянтов, в том числе варфарина. Также обсуждают возможное влияние на препараты, которые перерабатывает печень, и на средства с седативным эффектом. Если вы постоянно принимаете лекарства, перед приёмом ромашки стоит посоветоваться с врачом.

Главное

Современные исследования подтверждают влияние ромашки на тревожность и отдельные функциональные симптомы, но не поддерживают представление о ней как об универсальном лечебном средстве. Самые убедительные данные касаются стандартизированных экстрактов, а не домашних чаёв и настоев. Для многих других заявленных эффектов доказательств пока мало или они противоречивы. Ромашку можно рассматривать как дополнение к основному лечению при лёгких жалобах и хорошей переносимости. При хронических болезнях, беременности и приёме лекарств к её использованию стоит относиться осторожно.

