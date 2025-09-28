Учёные рассказали, сколько таблеток можно пить одновременно без вреда

Короткий ответ: чем меньше, тем лучше. Но бывает, что пациенту необходимо пить сразу несколько лекарств. Здесь врачи руководствуются принципом «не навреди».

© Lubo Ivanko/iStock.com

Что такое полипрагмазия

Иногда человеку приходится принимать не одно, а сразу несколько лекарств. Например, при хронических заболеваниях список препаратов может оказаться довольно длинным. В медицине это называют полипрагмазией (или полифармацией) — это ситуация, когда человек принимает пять и более лекарств одновременно.

Почему именно пять препаратов?

Это определили в ходе многочисленных наблюдений. Врачи заметили, что именно при достижении порога в пять лекарств вероятность побочных эффектов сильно возрастает. Речь не только о лёгких реакциях (например, головной боли или нарушении пищеварения). Установлено, что полипрагмазия увеличивает количество госпитализаций и смертей. Поэтому это серьёзная медицинская проблема.

Почему это так опасно?

Когда человек принимает несколько препаратов, они могут влиять друг на друга. Иногда это приводит к тому, что один из них теряет эффективность — например, не снижает давление или не снимает боль. Куда опаснее другой вариант, когда лекарства усиливают побочные действия друг друга. В таком случае возможны кровотечения, повреждения печени или почек, нарушения сердечного ритма и даже смертельный исход. Поэтому врачи внимательно следят за сочетаниями препаратов и стараются минимизировать риски.

Два популярных лекарства от инфаркта нельзя принимать вместе

Какие сочетания лекарств особенно опасны?

нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) с антикоагулянтами — возрастает риск кровотечений;

— возрастает риск НПВС с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (препараты от давления) и диуретиками — повреждаются почки;

— повреждаются почки; селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС) и НПВС — возрастает риск желудочно-кишечных кровотечений;

— возрастает риск желудочно-кишечных кровотечений; сочетание разных препаратов, влияющих на обмен серотонина — риск серотонинового синдрома (опасное для жизни состояние, но бывает очень редко);

— риск серотонинового синдрома (опасное для жизни состояние, но бывает очень редко); антибиотики макролиды и статины — риск поражения мышц;

— риск поражения варфарин и антибиотики — повышается риск кровотечений;

— повышается риск нитраты и препараты для потенции (ингибиторы фосфодиэстеразы-5) — резкое падение давления (поэтому такая комбинация противопоказана);

(ингибиторы фосфодиэстеразы-5) — резкое (поэтому такая комбинация противопоказана); сочетание психоактивных препаратов (особенно опиоидов и бензодиазепинов) — повышается опасность проблем с дыханием и риск смерти.

Когда полипрагмазия оправданна?

Иногда назначение большого числа препаратов действительно необходимо. Если у человека несколько хронических болезней — например, сердечная недостаточность, гипертония и мерцательная аритмия, — то разные лекарства действуют на разные механизмы патологий. В таких случаях польза от терапии значительно превышает возможный вред.

У популярного обезболивающего нашли скрытый побочный эффект

Значит, установленного (безопасного) количества таблеток, которые можно принимать за один раз, не существует?

Коротко — да. Указанный выше порог в пять лекарств вовсе не значит, что человеку запрещено принимать такое (или большее) количество медикаментов. Здесь всё зависит от конкретных болезней, состояния организма и того, как лекарства взаимодействуют между собой. Для одного человека даже три препарата могут оказаться слишком большим бременем, а для другого и десять будут оправданны, поскольку польза от такого лечения превышает возможные риски.

Единственное, когда пациенту назначают много лекарств, то врачи расписывают их приём с минимальными негативными последствиями для здоровья. Пациенту крайне важно строго придерживаться режима приёма медикаментов.

Как понять, что лекарства приносят больше проблем, чем пользы?

Сигналом могут быть новые симптомы, которые появились после начала приёма:

слабость,

головокружение,

боли в животе,

отёки,

нарушение сна,

ухудшение когнитивных функций.

Если лекарства не улучшают состояние (или, того хуже, вызывают побочные реакции), нужно обратиться к врачу.

Что может предложить врач?

Прежде всего врач пересматривает весь список лекарств. Он может:

скорректировать дозу, чтобы уменьшить побочные эффекты;

чтобы уменьшить побочные эффекты; заменить препарат на более безопасный аналог;

препарат на более безопасный аналог; отменить ненужные лекарства (это депрескрайбинг — плановый и контролируемый процесс отмены препарата или снижения его дозы).

Главная цель — оставить только те препараты, польза для здоровья которых явно превышает риск, и тем самым сделать лечение безопаснее.

Как снизить побочные эффекты?

Главное условие — строго придерживаться рекомендаций врача. Также рекомендуется:

вести список принимаемых лекарств: название, дозировка, зачем принимаете и кто назначил;

принимаемых лекарств: название, дозировка, зачем принимаете и кто назначил; узнать как можно больше о препаратах — читайте инструкции (даже если врач детально всё расписал);

как можно больше о препаратах — читайте инструкции (даже если врач детально всё расписал); сообщать лечащему врачу о побочных реакциях и обсуждать другие схемы лечения.

Врачи предупреждают: эти травы нельзя пить с таблетками от давления

Главное

Чем больше препаратов принимает человек, тем выше риск их взаимодействий и побочных эффектов. Особенно уязвимы пожилые люди и пациенты с несколькими хроническими болезнями.

Важно понимать, что фиксированного безопасного числа лекарств не существует. Всё зависит от состояния здоровья и сочетания препаратов. Поэтому любые назначения должен контролировать врач, а пациенту нужно строго придерживаться режима и сообщать о любых новых симптомах.

Важные исследования