Учёные предупредили о вреде хурмы

Осень — сезон хурмы. В ней много витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Высокий уровень сахара и танины в некоторых сортах могут вызвать дискомфорт у людей с болезнями желудка и диабетом. Разобрались, как хурма влияет на здоровье и кому она не всегда подходит.

Что такое хурма

Это сладкий оранжевый фрукт, который созревает с сентября по декабрь.

Выделяют два типа плодов. Вяжущие варианты содержат много танинов, поэтому их мякоть остаётся терпкой до полного созревания. Спелый плод становится мягким и более сладким. Невяжущие не дают сильной терпкости и подходят для употребления даже твёрдыми, когда мякоть ещё плотная.

Сезон зависит от региона, но чаще всего хурму собирают осенью и в начале зимы. Её едят свежей, сушат, добавляют в салаты, каши, десерты и выпечку.

Состав хурмы

Один плод весом около 168 г содержит:

118 ккал,

31 г углеводов,

6 г клетчатки,

0,3 г жира,

около 1 г белка.

Фрукт богат витаминами и минералами, среди которых:

витамин А — около 55% от суточной нормы, важен для зрения, иммунитета;

около 55% от суточной нормы, важен для зрения, иммунитета; витамин С — снижает повреждение тканей при окислительном стрессе;

снижает повреждение тканей при окислительном стрессе; витамин Е — участвует в защите клеток от свободных радикалов;

участвует в защите клеток от свободных радикалов; витамины группы B, в том числе тиамин, рибофлавин и фолиевая кислота;

в том числе тиамин, рибофлавин и фолиевая кислота; калий — помогает контролировать давление;

помогает контролировать давление; медь, марганец, магний, фосфор.

Польза хурмы для организма

Хурма содержит большое количество антиоксидантов. В её составе много каротиноидов — бета-каротина, бета-криптоксантина, лютеина и зеаксантина. Эти соединения нейтрализуют свободные радикалы и снижают окислительный стресс (состояние, которое повреждает клетки и ускоряет развитие хронических болезней). Такой эффект поддерживает иммунитет, помогает сохранять здоровье глаз и уменьшает риск сердечно-сосудистых нарушений.

Фрукт содержит и флавоноиды — кверцетин и кемпферол. Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что эти вещества уменьшают воспаление, поддерживают тонус сосудов, помогают контролировать давление и уровень «плохого» холестерина.

Исследования подтверждают противовоспалительный потенциал хурмы. В эксперименте на животных антиоксидантные соединения уменьшали воспаление и снижали повреждение тканей. Такие данные нельзя напрямую переносить на людей, но они показывают высокий биологический потенциал плодов.

Хурма даёт около 6 г клетчатки на один плод. Это заметный вклад в суточную норму пищевых волокон, которые помогают работе кишечника.

Клетчатка увеличивает объём содержимого кишечника и ускоряет его продвижение. Такой эффект снижает риск запоров и помогает поддерживать регулярный стул. Кроме этого, растительные волокна замедляют всасывание углеводов и сглаживают колебания уровня глюкозы в крови. Это важно для контроля аппетита и стабильного самочувствия после еды.

Возможный вред хурмы

Заболевания желудка и риск безоаров

Большое количество хурмы может приводить к образованию безоаров — плотных комков пищевых масс. Они формируются в желудке и могут вызывать непроходимость. Риск выше у людей с замедленной моторикой или после операций на желудке. Особую нагрузку создают незрелые вяжущие плоды, которые содержат много танинов.

Сахарный диабет

В хурме около 21 г природных сахаров на один плод. Клетчатка замедляет всасывание глюкозы, но сладость остаётся высокой. Поэтому людям с диабетом лучше есть хурму небольшими порциями.

Аллергия

Она встречается редко, но всё-таки возможна. Симптомы: зуд кожи, насморк, боль в животе. В тяжёлых случаях есть риск анафилаксии. При аллергии на пыльцу берёзы бывает оральный аллергический синдром. Иммунная система распознаёт похожие белки в некоторых фруктах и даёт местную реакцию. Она проявляется зудом во рту, лёгким отёком губ, покалыванием языка сразу после того, как человек съедает фрукт.

Как правильно есть хурму

Medical News Today рекомендует добавлять свежие плоды в салаты, каши, соусы и выпечку. Пюре из хурмы подходит для йогурта, мороженого и смузи. Сушёные ломтики хорошо сочетаются с мюсли.

Каротиноиды и витамин А лучше усваиваются вместе с источниками полезных жиров. Поэтому хурма подходит для салатов с авокадо, орехами, семечками или йогуртом с достаточным содержанием жира.

Здоровый взрослый может съедать один-два плода в день, если рацион остаётся сбалансированным. Людям с диабетом лучше есть хурму небольшими порциями и проверять уровень сахара после еды. При заболеваниях желудка или замедленной моторике стоит выбирать мягкие спелые плоды, потому что они содержат меньше танинов и легче перевариваются.

Главное

В хурме много витаминов, антиоксидантов и клетчатки. Она поддерживает работу сердца, способствует здоровью глаз и помогает пищеварению. Однако сильная сладость и содержание танинов в некоторых сортах требуют аккуратности при заболеваниях желудка и диабете. Если выбирать спелые плоды, соблюдать умеренность и включать хурму в рацион вместе с другими продуктами, фрукт станет полезным и вкусным дополнением к меню.

