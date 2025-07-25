Врачи предупреждают: эти травы нельзя пить с таблетками от давления
Даже безобидные, на первый взгляд, растения могут мешать действию лекарств, снижать их эффективность или усиливать побочные эффекты. Разобрались, с какими травами нужно быть осторожными, если вы принимаете препараты для сердца.
Почему травы могут мешать действию лекарств
Растения, как и лекарства, содержат активные вещества. Они могут вмешиваться в работу организма разными способами, и это влияет на эффективность препаратов.
Фармакокинетические взаимодействия
Они связаны с тем, как организм усваивает, перерабатывает и выводит лекарство, то есть с процессами абсорбции, метаболизма и выведения. Если растение и препарат конкурируют за один и тот же путь, например за фермент печени или транспортный белок, то концентрация лекарства в крови может измениться.
Некоторые травы ускоряют работу ферментов печени (чаще всего это цитохромы CYP), и тогда препарат быстро разрушается и не успевает подействовать. А если трава, наоборот, тормозит эти ферменты, лекарство накапливается и вызывает побочные эффекты. Так действует, например, зверобой. Он ускоряет разрушение многих препаратов, в том числе статинов, антикоагулянтов и блокаторов кальциевых каналов. А зелёный чай и гинкго билоба могут вмешиваться в работу переносчиков — белков, которые участвуют в движении лекарств по организму.
Фармакодинамические взаимодействия
Иногда растение и лекарство влияют на один и тот же процесс в организме — оба понижают давление или замедляют сердцебиение. В этом случае эффект усиливается, даже если концентрация лекарства не изменилась. Такое взаимодействие особенно опасно, потому что его невозможно устранить корректировкой дозы.
Например, боярышник сам по себе снижает давление. В сочетании с гипотензивными препаратами он может вызвать сильное головокружение или обморок. А гинкго разжижает кровь и при одновременном приёме с варфарином увеличивает риск кровотечений.
Особенно чувствительны к таким взаимодействиям препараты:
- для снижения давления (бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, диуретики);
- для лечения сердечной недостаточности и аритмии (дигоксин);
- для профилактики тромбов (антикоагулянты и антиагреганты);
- для снижения холестерина (статины);
- некоторые антидепрессанты.
Гинкго билоба
Добавку используют для улучшения памяти, концентрации и кровообращения. Но, несмотря на натуральное происхождение, это растение может мешать действию некоторых препаратов.
С чем несовместимо
Гинкго повышает риск кровотечений при одновременном приёме с:
- антикоагулянтами (варфарином);
- антиагрегантами (аспирином, клопидогрелем);
- нестероидными противовоспалительными средствами (ибупрофеном).
Также гинкго может:
- снижать эффективность омепразола;
- вызывать нарушение сердечного ритма у чувствительных людей;
- усиливать побочные эффекты некоторых антидепрессантов.
Гинкго сам по себе влияет на свёртываемость крови. В сочетании с препаратами, которые тоже разжижают кровь, он повышает риск кровотечений. Это может быть опасно для людей с язвой, после операций или при приёме антикоагулянтов. Кроме того, гинкго может изменять концентрацию других лекарств в крови, влияя на их эффективность.
Если вы принимаете препараты для профилактики инсульта, инфаркта, лечите повышенное давление или нарушение ритма сердца, лучше обсудить гинкго с врачом.
Женьшень
Это популярное средство для укрепления иммунитета. Оно входит в состав многих добавок и чаёв, но в сочетании с лекарствами может быть небезопасно.
С чем несовместим
- Антикоагулянты (варфарин): может снижать их эффективность и повышать риск тромбов.
- Препараты от давления (блокаторы кальциевых каналов): может усиливать действие и привести к резкому падению давления.
- Препараты от диабета: может дополнительно снижать уровень сахара.
- Некоторые антидепрессанты: возможны возбуждение, бессонница и повышение давления.
Резкое падение давления может спровоцировать головокружение и обмороки. Снижение сахара — привести к слабости, дрожи, спутанности сознания. А сочетание с психотропными препаратами — усилить возбуждение и нарушить сон. У некоторых людей женьшень вызывает головные боли, перебои в работе сердца и раздражительность даже при приёме без других лекарств.
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Боярышник
Его рекомендуют для укрепления сердца и снижения давления. Он входит в состав чаёв, капель и настоек. Но в сочетании с сердечно-сосудистыми препаратами может усиливать их действие и вызывать побочные эффекты.
С чем несовместим
- с бета-блокаторами (атенолол, пропранолол);
- с блокаторами кальциевых каналов (верапамил, нифедипин);
- с нитратами (нитроглицерин);
- с дигоксином — может усилить его действие и повлиять на ритм сердца.
Боярышник расширяет сосуды и замедляет сердцебиение. В сочетании с таблетками эффект может усилиться: давление падает слишком резко, пульс становится медленным, появляются слабость, головокружение и ощущение перебоев в сердце. Особенно это опасно для пожилых людей и людей с нарушениями ритма.
Зверобой
Его применяют при тревожности, бессоннице и лёгкой депрессии. Зверобой можно купить в аптеках в виде таблеток, чаёв и настоек. Это растение сильно влияет на работу ферментов печени и может ослаблять действие многих препаратов.
С чем несовместим
- варфарином — снижает его эффект, увеличивая риск тромбов;
- дигоксином — уменьшает концентрацию в крови;
- блокаторами кальциевых каналов — может снижать эффективность;
- статинами — снижает концентрацию в крови, препарат хуже работает;
- антидепрессантами — повышает риск серотонинового синдрома (тремор, спутанность сознания, лихорадка, потливость, мышечные подёргивания).
Из-за воздействия на ферменты печени зверобой ускоряет разрушение некоторых препаратов. В результате их концентрация в крови снижается и они могут перестать работать. Это особенно опасно для лекарств, где важна точность дозы, например варфарина, дигоксина или статинов. Даже небольшое отклонение от нужного уровня может привести к снижению эффективности или осложнениям.
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Главное
Некоторые травы, такие как зверобой, гинкго или боярышник, могут усиливать или ослаблять действие препаратов, изменять их концентрацию в крови и повышать риск побочных эффектов. Если вы принимаете таблетки от давления, аритмии, тромбов или холестерина, не стоит добавлять травы без консультации с врачом. Даже то, что продаётся без рецепта, может быть небезопасно в сочетании с лекарствами. Лучше заранее обсудить это со специалистом, особенно если вы принимаете несколько препаратов или лечитесь от хронического заболевания.
Важные исследования
- Взаимодействие гинкго билоба с другими препаратами на риск кровотечений и показатели свёртываемости крови: комплексный анализ
- Растительные добавки и сердечные препараты могут быть несовместимы
- Травы, которые могут повлиять на действие лекарств
- Распространённые взаимодействия лекарственных трав и добавок