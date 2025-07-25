Врачи предупреждают: эти травы нельзя пить с таблетками от давления

Даже безобидные, на первый взгляд, растения могут мешать действию лекарств, снижать их эффективность или усиливать побочные эффекты. Разобрались, с какими травами нужно быть осторожными, если вы принимаете препараты для сердца.

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Почему травы могут мешать действию лекарств

Растения, как и лекарства, содержат активные вещества. Они могут вмешиваться в работу организма разными способами, и это влияет на эффективность препаратов.

Фармакокинетические взаимодействия

Они связаны с тем, как организм усваивает, перерабатывает и выводит лекарство, то есть с процессами абсорбции, метаболизма и выведения. Если растение и препарат конкурируют за один и тот же путь, например за фермент печени или транспортный белок, то концентрация лекарства в крови может измениться.

Некоторые травы ускоряют работу ферментов печени (чаще всего это цитохромы CYP), и тогда препарат быстро разрушается и не успевает подействовать. А если трава, наоборот, тормозит эти ферменты, лекарство накапливается и вызывает побочные эффекты. Так действует, например, зверобой. Он ускоряет разрушение многих препаратов, в том числе статинов, антикоагулянтов и блокаторов кальциевых каналов. А зелёный чай и гинкго билоба могут вмешиваться в работу переносчиков — белков, которые участвуют в движении лекарств по организму.

Фармакодинамические взаимодействия

Иногда растение и лекарство влияют на один и тот же процесс в организме — оба понижают давление или замедляют сердцебиение. В этом случае эффект усиливается, даже если концентрация лекарства не изменилась. Такое взаимодействие особенно опасно, потому что его невозможно устранить корректировкой дозы.

Например, боярышник сам по себе снижает давление. В сочетании с гипотензивными препаратами он может вызвать сильное головокружение или обморок. А гинкго разжижает кровь и при одновременном приёме с варфарином увеличивает риск кровотечений.

Особенно чувствительны к таким взаимодействиям препараты:

для снижения давления (бета-блокаторы, блокаторы кальциевых каналов, диуретики);

для лечения сердечной недостаточности и аритмии (дигоксин);

для профилактики тромбов (антикоагулянты и антиагреганты);

для снижения холестерина (статины);

некоторые антидепрессанты.

Гинкго билоба

Добавку используют для улучшения памяти, концентрации и кровообращения. Но, несмотря на натуральное происхождение, это растение может мешать действию некоторых препаратов.

С чем несовместимо

Гинкго повышает риск кровотечений при одновременном приёме с:

антикоагулянтами (варфарином);

антиагрегантами (аспирином, клопидогрелем);

нестероидными противовоспалительными средствами (ибупрофеном).

Также гинкго может:

снижать эффективность омепразола;

вызывать нарушение сердечного ритма у чувствительных людей;

усиливать побочные эффекты некоторых антидепрессантов.

Гинкго сам по себе влияет на свёртываемость крови. В сочетании с препаратами, которые тоже разжижают кровь, он повышает риск кровотечений. Это может быть опасно для людей с язвой, после операций или при приёме антикоагулянтов. Кроме того, гинкго может изменять концентрацию других лекарств в крови, влияя на их эффективность.

Если вы принимаете препараты для профилактики инсульта, инфаркта, лечите повышенное давление или нарушение ритма сердца, лучше обсудить гинкго с врачом.

Женьшень

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Это популярное средство для укрепления иммунитета. Оно входит в состав многих добавок и чаёв, но в сочетании с лекарствами может быть небезопасно.

С чем несовместим

Антикоагулянты (варфарин): может снижать их эффективность и повышать риск тромбов.

(варфарин): может снижать их эффективность и повышать риск тромбов. Препараты от давления ( блокаторы кальциевых каналов): может усиливать действие и привести к резкому падению давления.

блокаторы кальциевых каналов): может усиливать действие и привести к резкому падению давления. Препараты от диабета: может дополнительно снижать уровень сахара.

может дополнительно снижать уровень сахара. Некоторые антидепрессанты: возможны возбуждение, бессонница и повышение давления.

Резкое падение давления может спровоцировать головокружение и обмороки. Снижение сахара — привести к слабости, дрожи, спутанности сознания. А сочетание с психотропными препаратами — усилить возбуждение и нарушить сон. У некоторых людей женьшень вызывает головные боли, перебои в работе сердца и раздражительность даже при приёме без других лекарств.

Боярышник

Его рекомендуют для укрепления сердца и снижения давления. Он входит в состав чаёв, капель и настоек. Но в сочетании с сердечно-сосудистыми препаратами может усиливать их действие и вызывать побочные эффекты.

С чем несовместим

с бета-блокаторами (атенолол, пропранолол);

с блокаторами кальциевых каналов (верапамил, нифедипин);

с нитратами (нитроглицерин);

с дигоксином — может усилить его действие и повлиять на ритм сердца.

Боярышник расширяет сосуды и замедляет сердцебиение. В сочетании с таблетками эффект может усилиться: давление падает слишком резко, пульс становится медленным, появляются слабость, головокружение и ощущение перебоев в сердце. Особенно это опасно для пожилых людей и людей с нарушениями ритма.

Зверобой

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Его применяют при тревожности, бессоннице и лёгкой депрессии. Зверобой можно купить в аптеках в виде таблеток, чаёв и настоек. Это растение сильно влияет на работу ферментов печени и может ослаблять действие многих препаратов.

С чем несовместим

варфарином — снижает его эффект, увеличивая риск тромбов;

— снижает его эффект, увеличивая риск тромбов; дигоксином — уменьшает концентрацию в крови;

— уменьшает концентрацию в крови; блокаторами кальциевых каналов — может снижать эффективность;

— может снижать эффективность; статинами — снижает концентрацию в крови, препарат хуже работает;

— снижает концентрацию в крови, препарат хуже работает; антидепрессантами — повышает риск серотонинового синдрома (тремор, спутанность сознания, лихорадка, потливость, мышечные подёргивания).

Из-за воздействия на ферменты печени зверобой ускоряет разрушение некоторых препаратов. В результате их концентрация в крови снижается и они могут перестать работать. Это особенно опасно для лекарств, где важна точность дозы, например варфарина, дигоксина или статинов. Даже небольшое отклонение от нужного уровня может привести к снижению эффективности или осложнениям.

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Главное

Некоторые травы, такие как зверобой, гинкго или боярышник, могут усиливать или ослаблять действие препаратов, изменять их концентрацию в крови и повышать риск побочных эффектов. Если вы принимаете таблетки от давления, аритмии, тромбов или холестерина, не стоит добавлять травы без консультации с врачом. Даже то, что продаётся без рецепта, может быть небезопасно в сочетании с лекарствами. Лучше заранее обсудить это со специалистом, особенно если вы принимаете несколько препаратов или лечитесь от хронического заболевания.

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