Названа польза куриных фрикаделек и лучший способ приготовления

Куриные фрикадельки хорошо насыщают и подходят тем, кто хочет питаться сбалансированно. Эндокринолог, диетолог Lahta Clinic Анна Анопова рассказала «Рамблеру», чем куриные фрикадельки полезны для здоровья, как выбрать лучшие ингредиенты и что добавить, чтобы получить максимум пользы.

Что такое куриные фрикадельки

Фрикадельки — одно из самых универсальных мясных блюд. Их готовят во многих странах мира. Основу составляют измельчённое мясо, специи и связующий компонент, чаще всего яйца и панировка.

Куриные фрикадельки отличаются более мягким вкусом и меньшей жирностью по сравнению с говяжьими или свиными. Благодаря нейтральному вкусу куриного фарша они хорошо сочетаются с овощами, крупами и различными соусами.

«Куриные фрикадельки — это удобный способ включить белок в рацион. Они подходят тем, кто ест мясо, но не любит тяжёлые блюда», — поясняет Анна Анопова. Анна Анопова Эндокринолог, диетолог

Такой формат особенно популярен в домашней кухне: фрикадельки не требуют сложной обработки, их быстро приготовить и легко адаптировать под предпочтения всей семьи.

Питательная ценность

Куриный фарш — это источник полноценного белка с низким содержанием жиров и нулевым уровнем углеводов. В 100 граммах содержится около 20 граммов белка и менее 10 граммов жира, точное значение зависит от состава фарша и способа приготовления. Это делает куриные фрикадельки подходящими для тех, кто следит за весом или уровнем сахара в крови.

Куриное мясо богато витаминами группы B (в том числе ниацином и B6), а также фосфором, селеном и калием — микроэлементами, необходимыми для обмена веществ, работы нервной системы и иммунной защиты.

«На питательную ценность влияет не только фарш, но и способ приготовления. Если запекать фрикадельки, а не жарить, жиров в них будет гораздо меньше. Если добавить вместо панировки молотые семена льна, фрикадельки станут дополнительным источником клетчатки и омега‑3 жирных кислот», — объясняет диетолог.

Польза для здоровья

Долгое насыщение и контроль аппетита

Фрикадельки быстро утоляют голод и надолго сохраняют чувство сытости. Это особенно важно для тех, кто стремится удерживать вес без жёстких ограничений. По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения, белковая пища переваривается медленнее, помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови и снижает частоту спонтанных перекусов.

Поддержка мышечной массы и энергии

Белок из курицы легко усваивается и содержит полный набор аминокислот, необходимых для восстановления тканей, выработки ферментов и синтеза гормонов. Достаточное количество белка помогает замедлить потерю мышечной массы с возрастом, что особенно важно после 40 лет.

Фрикадельки можно использовать как источник полноценного белка в любом приёме пищи — от завтрака до ужина, в том числе в составе супов, салатов и вторых блюд.

Польза для сосудов и пищеварения

Американская кардиологическая ассоциация отмечает, что куриное мясо содержит меньше насыщенных жиров по сравнению с красным мясом, особенно если использовать грудку без кожи. Это делает его предпочтительным вариантом в рационе людей с повышенным сердечно-сосудистым риском.

Как выбрать и приготовить

«Если есть возможность, фарш для фрикаделек лучше готовить дома — из грудки или бедра без кожи. Так проще контролировать состав и не получить лишние добавки. В магазинном фарше часто бывает мясо, которое снимают с костей под давлением. Оно жирнее и содержит меньше белка, чем обычное филе», — объясняет врач.

Согласно исследованию в Journal of Food Science and Technology, добавление в фарш более 25% филе с нарушенной структурой (плотными участками и белёсой прослойкой) ухудшает текстуру и снижает сочность готового продукта. Поэтому при покупке стоит обращать внимание на внешний вид: грубые прожилки и неравномерная плотность могут указывать на снижение качества.

Готовить фрикадельки лучше в духовке или на пару. Запекание позволяет сохранить белок и витамины, а также снизить жирность блюда почти на 80% по сравнению с жаркой. Это делает блюдо менее калорийным и более полезным для здоровья. Для сочности можно добавить измельчённые овощи, натуральный йогурт или немного оливкового масла.

Вместо хлеба и сухарей в составе можно использовать семена, отруби или овсяные хлопья. Это повысит долю клетчатки.

Советы по включению в рацион

Куриные фрикадельки подходят для большинства форматов питания: от детского и диетического до спортивного. Их легко приготовить заранее, хранить в холодильнике и использовать как основу для разных блюд.

Фрикадельки можно:

добавлять в овощные супы;

подавать с гречкой, киноа или булгуром;

тушить с томатами и кабачками;

запекать с брокколи.

Они хорошо сочетаются с простыми соусами: на основе натурального йогурта, пюрированных овощей или оливкового масла. Такая универсальность позволяет использовать фрикадельки как основу для быстрого и сбалансированного приёма пищи, не тратя много времени на готовку.

Главное

Куриные фрикадельки — это удобное и сытное блюдо. При правильном составе они становятся ценным источником белка, витаминов группы B, селена, полезных жиров и клетчатки. Такое сочетание поддерживает мышечную массу, насыщает, помогает контролировать аппетит и снижает нагрузку на сердце и сосуды. Если использовать качественное мясо, избегать лишнего жира и соли, а вместо панировки добавить семена, фрикадельки легко вписываются в здоровое питание для всей семьи.

