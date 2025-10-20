Белок стал своеобразным амбассадором здорового питания — его добавляют в напитки, десерты и даже хлеб. Производители обещают улучшение обмена веществ и контроль веса, но действительно ли повышенное потребление протеина приносит пользу? Врач-эндокринолог Светлана Шокур рассказала «Рамблеру», сколько белка нужно на самом деле, можно ли переусердствовать с ним и какой источник самый лучший.

Что такое пищевой белок и для чего он нужен

Белки состоят из аминокислот. Организм может вырабатывать некоторые аминокислоты сам, но девять из них, они называются незаменимыми, должны поступать с пищей. Именно поэтому белок необходимая часть ежедневного рациона.

«Углеводы и жиры — главные источники энергии для клеток. А вот восстановление и рост тканей обеспечивает белок (например, через синтез коллагена). Его аминокислоты это основа для ферментов, гормонов и поддержания иммунитета» Шокур Светлана Юрьевна врач-эндокринолог, диетолог, младший научный сотрудник отделения терапевтической эндокринологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Организм может накапливать углеводы в мышцах и печени в виде гликогена, а жиры — в жировой ткани. Однако для белка/аминокислот такого механизма нет, и его нужно регулярно восполнять. При сильном истощении или болезни организм расходует белок из собственных мышц, чтобы поддерживать жизненно важные процессы.

Сколько белка нужно

Потребность в белке индивидуальна и зависит от возраста, активности и состояния здоровья, но базовая рекомендуемая суточная норма: 0,8 грамма на килограмм массы тела. Например, женщине весом 65 кг требуется минимум 52 грамма белка ежедневно. Однако важно помнить: этот минимум установлен только для предотвращения дефицита, но он недостаточен для поддержания оптимального здоровья.

Для многих людей, включая пожилых (из-за снижения усвоения), спортсменов (для роста и восстановления тканей), а также беременных и кормящих женщин, потребность значительно выше — до 1,2–2 граммов на килограмм массы тела. Например, человеку весом 65 кг может потребоваться 78–130 граммов белка в день, что существенно превышает стандартный минимум.

В целом, для активного взрослого человека около 10% калорий должны приходиться на белок.

Может ли быть избыток белка в организме

Хотя многие эксперты согласны, что в некоторых случаях (например, у пожилых людей) повышенное потребление белка действительно может быть полезным, превышать норму в два грамма на килограмм веса в день смысла нет: доказанной пользы это не приносит. Однако для здоровых людей дополнительный белок не несёт опасности — он не сокращает продолжительность жизни, не вредит почкам, не повышает риск рака и не вызывает потерю костной массы.

Когда человек потребляет больше белка, чем организм может использовать для синтеза тканей, ферментов, гормонов и других нужд, лишний белок подвергается метаболизму и откладывается в виде жира.

Если вы хотите придерживаться диеты с высоким содержанием белка, важно учитывать детали:

Проконсультируйтесь с врачом, если у вас есть какие-либо заболевания (например, болезни почек), при которых такая диета может быть опасной.

(например, болезни почек), при которых такая диета может быть опасной. Получайте белок из полезных источников, таких как молочные продукты с низким содержанием жира, рыба, орехи и бобовые, нежирная курица и индейка. Избегайте источников белка, которые содержат большое количество углеводов и насыщенных жиров.

таких как молочные продукты с низким содержанием жира, рыба, орехи и бобовые, нежирная курица и индейка. Избегайте источников белка, которые содержат большое количество углеводов и насыщенных жиров. Распределяйте потребление белка на все приемы пищи в течение дня.

потребление белка на все приемы пищи в течение дня. Выбирайте сбалансированную диету, включающую большое количество овощей, фруктов и клетчатки.

Какой источник белка лучше

© Gingagi/iStock.com

Принято считать, что животные белки полезнее, особенно когда речь идёт о поддержке роста мышц, но есть нюансы. Учёные используют показатель «плотность незаменимых аминокислот» на каждые 1000 ккал рациона — чтобы оценивать качество белка. Согласно исследованиям, этот показатель выше, если в рацион включены белки животного происхождения. В диетах с большим количеством растительных белков плотность незаменимых аминокислот обычно ниже, и для получения достаточного количества белка нужно больше калорий.

Кроме того, с возрастом организм усваивает белок из пищи менее эффективно. У пожилых людей (старше 70 лет) биодоступность белка из говяжьего фарша была на 5–10 % ниже, чем у молодых, а у тех, кто использует зубные протезы, усвоение аминокислот из говядины замедлялось ещё сильнее. Даже жидкие протеиновые напитки дают немного меньшую «дозу» белка в крови: примерно на 1,3 г меньше, чем у молодых. Поэтому пожилым важно выбирать мягкие или полужидкие продукты, например фарш, греческий йогурт, творог, и разнообразить рацион, чтобы поддерживать мышцы и обмен веществ.

Главное

Белок стал символом ЗОЖ — его добавляют куда угодно, от десертов до хлеба. Он действительно нужен для работы организма: помогает строить ткани, вырабатывать гормоны и поддерживать иммунитет — но сверхвысокие дозы дополнительной пользы не несут. Суточная норма — около 0,8 г на килограмм веса, но пожилым, спортсменам и беременным требуется больше. Превышать норму в 2 г на килограмм смысла нет.Животные белки усваиваются лучше, но сбалансированная растительная диета тоже может обеспечить организм всем необходимым. А вот «белковые» батончики и чипсы — в основном маркетинговый продукт. Оптимальный подход — разнообразное питание, где белок занимает четверть рациона.

