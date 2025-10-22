Чем полезен суп и можно ли без него — отвечает гастроэнтеролог

Во многих культурах суп считается обязательной частью здорового рациона. Врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов рассказал «Рамблеру», насколько это обязательная еда, чем она полезна и чем страшна сухомятка.

Питательная ценность супа

В супе на мясном бульоне много воды, за счёт которой увеличивается объём порции. При этом калорий в нём меньше, чем во многих вторых блюдах. Поэтому тарелка супа быстро наполняет желудок и даёт ощущение сытости без дополнительных калорий. Это может быть полезно для тех, кто следит за весом.

В классических супах на мясном бульоне, как правило, есть овощи и крупы, а значит, клетчатка, которая важна для сбалансированного рациона. Подсчитать точную калорийность супов трудно: многое зависит от жирности мяса, вида масла для поджарки и добавок. В среднем в 100 граммах борща содержится 30–50 ккал, в щах с капустой — около 23 ккал, а в домашнем супе с лапшой может быть до 230 ккал.

«Суп — отличный способ получить достаточно полезных веществ, особенно для тех, кто не любит есть овощи в чистом виде. Однако здоровый человек может прекрасно обходиться без супов, если его рацион сбалансирован и включает достаточно жидкости, клетчатки и полезных жиров. Например, традиции многих стран, в том числе признанная одной из самых полезных средиземноморская кухня, не подразумевают ежедневного употребления супов, и это не сказывается на статистике гастроэнтерологических заболеваний местных жителей». Владимир Логинов врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко», к. м. н.

В чём польза

Суп не только удобное блюдо, у него есть и другие преимущества. Исследование Кембриджского университета показало: потребление супа повышает качество питания в целом.

Стимулирует пищеварение. Тёплый бульон подготавливает ЖКТ к приёму более твёрдой пищи.

Щадит ЖКТ. Суп не раздражает слизистую желудка и легко переваривается. Поэтому такое блюдо подходит для людей с чувствительным пищеварением, во время болезней или после операций.

Обеспечивает гидратацию. Для нормальной работы организму нужна вода, поэтому важно поддерживать водный баланс в течение дня. Считается любая жидкость, в том числе бульоны.

«Преимущества супа реальны, но их можно получить и другими способами. Это хорошая пищевая привычка, но не догма. Если вы любите суп, ешьте на здоровье. Если нет — просто обеспечьте себе достаточное потребление жидкости и овощей в другом виде», — советует врач.

Пить или не пить

Одно из самых укоренившихся заблуждений о здоровом питании: если не есть суп, будет гастрит. В то же время есть другой популярный миф: запивать еду нельзя, это мешает пищеварению. И то и другое не совсем верно.

Сухомятка и гастрит

В большинстве случаев гастрит вызывает бактерия Helicobacter pylori. Также воспаление слизистой желудка может появиться после длительного приёма некоторых лекарств, например НПВС, злоупотребления алкоголем и на фоне сильного стресса. Режим питания на возникновение заболевания не влияет, но может усугубить состояние, если проблемы с желудком уже есть.

«Когда вы едите твёрдую сухую пищу без достаточного количества жидкости, она может механически травмировать слизистую оболочку, — объясняет гастроэнтеролог Владимир Логинов. — Также вода входит в состав желудочного сока, который нужен для пищеварения».

Поэтому сухомятка не самая полезная пищевая привычка, особенно для пациентов с гастритом или другими нарушениями в работе ЖКТ.

Запивать еду можно

Жидкость помогает равномерно перемешивать пищевой комок с ферментами и желудочным соком. Без воды этот процесс может быть менее эффективным, что приводит к тяжести и дискомфорту. Поэтому пить можно как до еды, так и во время неё.

«Запивать еду можно, но не сладкой газировкой. Она замедляет и нарушает пищеварение. Недопереваренная пища буквально "проскакивает" в кишечник, где может вызывать брожение и вздутие», — предупреждает врач.

Главное

Суп быстро наполняет желудок, но содержит мало калорий. Это удобная и полезная еда, но необязательная. Сбалансированный рацион можно составить и без супов. Запивать еду можно, но только не холодными напитками и газировкой. Они замедляют пищеварение. Сухомятка не вызывает гастрит, но может усугубить ситуацию, если желудок изначально нездоров.

