Что будет, если есть только мясо: результаты вас удивят

Карнивор-диета полностью исключает растительную еду и допускает только мясо, рыбу, яйца и иногда молочные продукты. Сторонники уверены, что такой подход помогает похудеть, контролировать сахар и уменьшить воспаление. Разобрались, что известно об этой диете и почему врачи её не одобряют.

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Как она работает

Карнивор-диету относят к крайним формам низкоуглеводного питания. Она основана на тех же механизмах, что и кетогенная диета. Когда в рационе почти нет углеводов, организму не хватает глюкозы (основного источника энергии), и тогда он начинает использовать жиры. В процессе их расщепления вырабатываются кетоны — вещества, которые заменяют глюкозу и становятся основным топливом для клеток. Но, в отличие от классической кетодиеты, где допускается до 10% калорий из углеводов, в карнивор-диете углеводы исключены полностью.

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Карнивор-диета стала популярной среди тех, кто хочет быстро похудеть и нормализовать уровень сахара в крови. Предполагается, что отказ от углеводов помогает сбалансировать обмен веществ, уменьшает воспаление и облегчает течение аутоиммунных заболеваний. Доказательств этому мало.

Что показывают исследования

В 2021 году американские учёные провели работу, в которой 2029 человек самостоятельно придерживались карнивор-диеты. Участники сообщали, что у них снизился вес, стал стабильнее сахар, улучшилось самочувствие и реже были проблемы с кишечником. Но это не рандомизированное исследование, а опрос без контрольной группы. Все данные основаны на самоотчётах и не подтверждены клиническими измерениями. Авторы не оценивали долгосрочные исходы и не контролировали сопутствующие факторы, которые могли повлиять на результат.

Есть небольшое исследование, в котором люди с болезнью Крона чувствовали себя лучше на фоне карнивор-диеты. Возможно, это связано с тем, что из рациона убирали растительные вещества, которые могут раздражать кишечник, например лектины, фитаты и оксалаты.

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Карнивор-диету почти не изучали в клинических условиях. Пока все данные о её пользе основаны на личных ощущениях людей, а не на проверенных научных фактах. Поэтому врачи не рекомендуют такой рацион.

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Возможные риски

Если польза карнивор-диеты не доказана, то часть её рисков уже подтверждена в исследованиях.

Дефицит витаминов, минералов и клетчатки

В животной пище много железа, витамина B12 и цинка, но в ней почти нет витамина С, витамина Е, магния, кальция, калия. Эти компоненты важны для иммунитета, костей, сердца и нормальной работы кишечника. Исследования показывают, что такой рацион покрывает не все нужды организма и может привести к нехватке витаминов и минералов.

Изменение микробиоты

В рационе карнивор-диеты нет клетчатки. Из-за этого в кишечнике становится меньше полезных бактерий. Такие изменения могут привести к запорам, усилить воспаление, увеличить риск диабета и даже некоторых видов рака.

Гарвардские учёные выяснили, что после еды в организме вырабатывается вещество триметиламин N-оксид (TMAO). Его уровень особенно повышается, когда в рационе много красного мяса. Избыток TMAO в крови может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний. У некоторых людей мясо вызывает особенно резкий рост этого вещества из-за особенностей микробиома (совокупности кишечных бактерий). То есть вред от мяса может быть разным — он зависит не только от количества, но и от того, как именно организм на него реагирует.

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Риски для сердца

Карнивор-диета предполагает много красного мяса, в том числе жирного. По данным крупного исследования Американского колледжа кардиологии, в котором участвовали почти 30 тысяч человек, регулярное употребление красного мяса повышает риск болезней сердца и преждевременной смерти. При этом рыба и птица таких рисков не показали.

Систематический обзор 7446 исследований, опубликованный в European Heart Journal (ведущем научном издании в области кардиологии), тоже подтвердил, что и переработанное, и обычное красное мясо связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и их осложнений.

Кроме того, у людей, которые долго придерживаются карнивор-диеты, может увеличиваться уровень «плохого» холестерина (ЛПНП). Это повышает риск атеросклероза и других сердечно-сосудистых проблем.

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Связь с онкологическими заболеваниями

Метаанализ, который провела международная группа учёных, показал, что у людей, которые часто едят красное и особенно переработанное мясо, чаще диагностируют рак кишечника. Есть данные и о возможной связи с опухолями молочной железы и простаты.

Нежелательные эффекты

запор,

усталость,

головные боли,

раздражительность,

проблемы с кожей,

дискомфорт в ЖКТ.

Эти симптомы чаще встречаются на начальном этапе и могут быть связаны как с адаптацией к кетозу, так и с дефицитом питательных веществ и клетчатки.

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Карнивор-диета не подходит людям с хроническими заболеваниями, беременным, кормящим и детям. Для этих групп особенно важно разнообразное питание и поступление всех необходимых витаминов и минералов. Самостоятельный переход на такой рацион без медицинского контроля может быть опасен.

Экология и доступность

При производстве красного мяса и других продуктов животного происхождения в атмосферу попадает много парниковых газов. Учёные считают, что это ускоряет глобальное потепление и ухудшает климат.

Стоимость

Карнивор-диета по сравнению с рационом на основе круп и овощей обходится значительно дороже. Поэтому для многих такой способ питания может быть недоступен. К тому же жёстких ограничений тяжело придерживаться долго. Люди часто устают и со временем отказываются от них.

Главное

Карнивор-диета — один из самых строгих режимов питания. Она исключает все растительные продукты и полностью основана на мясе, рыбе, яйцах и других продуктах животного происхождения. Сторонники такого питания говорят о снижении веса и улучшении самочувствия. Но почти все положительные эффекты описаны в личных рассказах, а не подтверждены в серьёзных клинических исследованиях. Научные данные указывают на возможные риски: дефицит витаминов и клетчатки, нарушение микробиоты, повышение уровня «плохого» холестерина, риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Такой рацион дорогой, он трудно переносится в долгосрочной перспективе и может спровоцировать побочные эффекты уже в первые недели.

Важные исследования: