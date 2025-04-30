Аптечка, антисептик, SPF: проверьте, что вы готовы к пикнику

Некоторые обстоятельства могут омрачить отдых на природе. Их не всегда удаётся предотвратить, но можно к ним подготовиться. Напоминаем, что взять с собой.

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Насекомые

Комары и мушки любят сырые места, поэтому рядом с водоёмами, болотами и густыми лесами их больше всего. Особенно много этих насекомых бывает в годы с тёплой зимой и ранним потеплением. Такая погода обеспечивает им идеальные условия для размножения.

Поэтому на пикник нужно брать репелленты. Перед использованием нужно обязательно прочитать инструкцию: некоторые средства наносят на кожу, а некоторые — исключительно на одежду.

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Клещи

Они могут заразить человека боррелиозом или энцефалитом. Есть заблуждение, что клещи обитают на деревьях и прыгают сверху. Это не так: они живут в траве и умеют только ползать. Встретить их можно на любой поляне или на берегу. Репеллентов они обычно не боятся, поэтому нужно брать закрытую одежду и не оставлять открытых участков.

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Животные

Если пикник планируется в отдалённой местности, нужно быть готовым к встрече с дикими животными: лисами, кабанами или оленями. К ним лучше не приближаться и не провоцировать. Они могут не только напасть, но и быть переносчиками бешенства и других болезней.

Ядовитые растения

Некоторые из них, например борщевик Сосновского, оставляют сильные ожоги при контакте с кожей. Поэтому лучше не трогать незнакомые цветы и травы и тем более не есть дикие ягоды.

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Ожоги и травмы

Тяжёлые ожоги на природе обычно получают при использовании жидкости для розжига. В ней содержатся ацетон или спирт, пары которых легко воспламеняются. Важно соблюдать инструкцию: полить составом дрова или угли, подождать 2–3 минуты, пока они впитаются, и только потом поджигать с помощью длинной лучины или свёрнутой в трубку газеты.

А ещё не исключены порезы, ссадины, ушибы и растяжения. Поэтому в аптечку нужно положить антисептик, стерильный и эластичный бинты, охлаждающий (гипотермический) пакет, гемостатическую повязку для остановки небольших кровотечений и спрей с пантенолом от ожогов.

Отравления

Соблюдать санитарные нормы и личную гигиену на природе проблематично, поэтому риск подхватить кишечную инфекцию высокий. На пикник нужно взять с собой мыло и антисептики для рук и сумку-холодильник, чтобы хранить продукты. На случай отравления с собой должен быть активированный уголь и раствор для регидратации.

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Капризы погоды

Даже если синоптики обещают ясную погоду, нужно брать собой тёплую одежду. Во-первых, не все прогнозы сбываются, во-вторых, после захода солнца в лесах и полях холоднее, чем в городе. Особенно это важно, если планируется ночёвка. А ещё нужно защищать кожу и глаза от ультрафиолета, для этого нужно иметь при себе SPF-крем с высокой степенью защиты и солнцезащитные очки.

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Главное

К отдыху на природе нужно готовиться. Взять с собой тёплую и закрытую одежду, чтобы защититься от клещей и непогоды, и репелленты от комаров. Важно следить за личной гигиеной и условиями хранения продуктов, чтобы избежать отравления. В аптечке должны быть средства от ожогов и всё необходимое для обработки ран и ушибов. С собой желательно взять SPF-крем и очки от солнца, чтобы защитить кожу и глаза от ультрафиолета.

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