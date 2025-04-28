Красота снаружи, яд внутри: 8 опасных растений, которые есть в лесу и на клумбе

Прогулка в лесу или фотосессия в поле может закончиться в реанимации из-за ядовитых растений. Доктор биологических наук, доцент Химико-фармацевтического университета, автор популяризаторского проекта «Настоящий ботаник» Михаил Гончаров рассказал «Рамблеру», какие ягоды, цветы и травы лучше обходить стороной и что делать, если контакт всё-таки случился.

© Freepik; Рамблер

Борщевик Сосновского

© Общественное достояние

Ботаническая иллюстрация из книги О. В. Томе Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1885

Это растение с твёрдым полым стеблем, которое может достигать 3–5 метров в высоту. У него большие листья и соцветие в виде зонтика. Долгое время считался сельскохозяйственной культурой — им кормили крупный рогатый скот. Но в 2015 году борщевик Сосновского официально признали сорной культурой.

Сок борщевика содержит фуранокумарины — природные токсины.

«Они усиливают чувствительность рецепторов кожи к ультрафиолету, это приводит к ожогам даже при обычном освещении. Некоторые фурокумарины повышают способность кожи вырабатывать пигмент меланин. Поэтому они применяются в официальной медицине для лечения заболеваний, связанных с нарушением пигментации. Но их получают не из борщевика». Михаил Гончаров ботаник, доктор биологических наук

Под действием ультрафиолета в месте, куда попал сок, появляется ожог. Причём боль и жжение возникают не сразу. Скорость реакции зависит от количества ультрафиолета. Чем ярче солнце, тем быстрее возникает раздражение. Особенно опасен борщевик для глаз: он может вызвать ожог роговицы и слепоту.

«Ожоги от борщевика могут оставлять следы на коже после заживления, а повышенная чувствительность к ультрафиолету повреждённого участка иногда сохраняется несколько месяцев», — комментирует эксперт.

Лютик едкий

© Общественное достояние

Ботаническая иллюстрация из книги О. В. Томе Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1885

Это небольшое растение с жёлтыми цветами. Встречается почти везде: и на лугах, и в лесах и около водоёмов. У него несколько сотен видов, среди которых есть ядовитый.

Растение содержит токсин протоанемонин (анемонол) с резким запахом. При попадании сока в глаза возникает временная потеря зрения, отсюда и народное название лютика — куриная слепота. Вряд ли кто-то сознательно будет есть лютик, но привычка срывать травинку и мусолить её во рту может сыграть злую шутку.

«Протоанемонин раздражает кожу и слизистые оболочки ротовой полости и верхних дыхательных путей. При попадании внутрь вызывает тошноту, рвоту, желудочно-кишечные спазмы, диарею. В тяжёлых случаях может привести к острому токсическому гепатиту (повреждение печени) и фибрилляции желудочков (сбой сердечного ритма)», — предупреждает биолог.

Волчеягодник, или дафна

© Общественное достояние

Ботаническая иллюстрация из книги Köhler’s Medizinal-Pflanzen, 1887

Небольшой кустарник с четырёхлистными цветками растёт в основном в лесах. Иногда его специально высаживают как декоративное растение, поэтому дафну можно встретить и на городских клумбах.

Опасны все части куста, но больше всего яда в плодах. Растение даёт ярко-красные ягоды, иногда их по ошибке принимают за съедобные. Это те самые «волчьи ягоды». В них содержится токсичный мезереин, он вызывает сильное жжение на коже и во рту. Сок этого растения при попадании на кожу оставляет покраснение и ожоги.

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Кроме мезереина в дафне есть другие фитохимические вещества, некоторые из них тоже токсичные.

«Особенно опасны содержащиеся в растении кумарины. Это антагонисты витамина К, который нужен для нормальной свёртываемости крови. Поэтому отравление кумаринами может вызвать обильные внутренние кровотечения», — объясняет Михаил Гончаров.

Вёх ядовитый, или цикута

© Общественное достояние

Ботаническая иллюстрация из книги О. В. Томе Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1885

У него много других названий: кошачья петрушка, водяная бешеница, водяной болиголов. Растение достигает в высоту одного метра: у него мясистое белое корневище с перегородками, тонкий стебель и большие рассечённые листья.

Коварство вёха в том, что он похож на съедобные сибирский борщевик или дягиль. Поэтому случаи отравления не редкость. Даже по вкусу корни напоминают редьку, а стебель пахнет морковкой и сельдереем. Но все части растения содержат смертельный цикутоксин.

«Он токсичен для центральной нервной системы. Воздействует на холинергическую систему, которая координирует реакцию нейронных связей, и вызывает тяжёлые судороги, удушье и остановку сердца. Смертельной дозой считается 50 граммов свежего корневища. Без лечения до 70% случаев отравления заканчиваются смертью», — говорит доктор биологических наук.

Болиголов пятнистый

© Общественное достояние

У него ветвистый полый стебель с красноватыми и бурыми пятнами и похожие на петрушку листья, а мелкие белые цветки собираются в зонтики. Растение неприятно пахнет (в литературе этот запах описывают как мышиный). Болиголов применяют в народной медицине, хотя даже в сушёном виде он токсичен. В нём содержится нервно-паралитический алкалоид кониин.

Алкалоиды — органические соединения, которые в том числе влияют на нервную систему. Одни стимулируют её, другие подавляют. Эти вещества используют в медицине и в быту, но в больших количествах они ядовиты. Например, известные всем кофеин, морфин и никотин — тоже алкалоиды.

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При контакте с кожей сок болиголова может вызвать дерматит и местную аллергическую реакцию. А если попадает внутрь, возможен летальный исход.

«Кониин блокирует окончания двигательных и чувствительных нервов. При отравлении наблюдаются повышенное слюнотечение, тошнота, рвота, понос, расстройство зрения. Для отравления характерна картина "восходящего паралича" — от ног к туловищу. Когда он достигает диафрагмы, останавливается дыхание», — рассказывает эксперт.

Белладонна

© Kilom691/Общественное достояние

Ботаническая иллюстрация из книги О. В. Томе Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1885

У неё тоже много названий: красавка, сонная одурь, бешеная вишня. Это небольшое растение высотой около метра с цветками в виде колокольчика. После цветения в них появляется чёрная блестящая ягода, похожая по текстуре на вишню. Именно из-за неё обычно происходят случайные отравления.

В плодах содержатся алкалоиды гиосциамин и скополамин, которые действует на центральную нервную систему.

«Алкалоиды красавки блокируют естественный медиатор ацетилхолин, который отвечает за передачу сигналов между клетками и нейронами. Поэтому при отравлении наблюдается характерный холинолитический синдром: покраснение кожи, сухость во рту, мышечная слабость, расширение зрачков, тахикардия. Возможно сильное возбуждение, психоз, галлюцинации. Смерть может наступить из-за паралича дыхательного центра», — говорит биолог.

По словам эксперта, препараты красавки используют в официальной медицине при спазмах пищеварительной системы, гастрите и язвенной болезни с выраженным болевым синдромом. Ранее скополамин назначали в психиатрии для купирования тяжёлого бреда, но сейчас его не применяют из-за высокой токсичности.

Белладонна занесена в Красную книгу России — несмотря на токсичность, её нельзя уничтожать.

Аконит

© Kilom691/Общественное достояние

Ботаническая иллюстрация из книги О. В. Томе Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, 1885

Растение с высоким (иногда до 2 метров) стеблем и яркими фиолетовыми цветами. Встречается в основном рядом с водоёмами и в сырых лесах. Другое название — борец.

Он содержит аконитин — природный нейротоксин, который поражает центральную нервную систему. Ядовиты все части растения, но в случайных отравлениях обычно виновата пыльца. Также аконитин проникает через кожу, особенно повреждённую. Рвать эти цветы тоже опасно.

«Это очень токсичный алкалоид с нервно-паралитическим действием. При отравлении ощущаются сильный зуд, потеря чувствительности, озноб, замедление дыхания, обильное слюно- и потоотделение, аритмия вплоть до фибрилляции. Смертельная доза — около 50 граммов свежего корневища. Без медицинской помощи смерть может наступить через 20–30 минут от остановки дыхания», — предупреждает учёный.

Вороний глаз

© Johann Georg Sturm/Общественное достояние

Ботаническая иллюстрация из книги К. А. М. Линдмана Bilder ur Nordens Flora, 1917–1926

Это небольшое растение высотой в 10–40 сантиметров с широкими листьями, чем-то напоминающими подорожник. В центре располагается один цветок, а после цветения на его месте появляется ягода тёмно-синего цвета (отсюда и название). Её по ошибке принимают за съедобную или путают с черникой.

В плодах вороньего глаза содержатся ядовитый сапонин паристифин и алкалоиды. Они нарушают работу сердца, вызывают судороги и головокружение. Смертельная доза для взрослого человека — 5–10 ягод.

«Симптомы отравления: резкая боль в желудке, диарея, рвота, сильные судороги, нарушение работы сердца вплоть до фибрилляции. Применение паристифина в медицине запрещено», — комментирует Гончаров.

Что делать

Лучше не трогать незнакомые травы и не рвать полевые цветы. Даже просто вдыхать аромат не стоит — пыльца тоже бывает ядовитой. Если после контакта с растением началась нетипичная реакция — покраснела кожа или начался зуд, — надо промыть участок большим количеством воды и спрятать от солнечных лучей.

Если же токсин попал в организм, можно спровоцировать рвоту и промыть желудок большим количеством воды, а потом вызвать скорую помощь. Не стоит игнорировать симптомы, даже если они кажутся незначительными. Чем раньше начать лечение, тем ниже риски серьёзных последствий.

Главное

В лесах и полях средней полосы можно встретить ядовитые растения. Некоторые из них смертельно опасны. Борщевик Сосновского оставляет на коже ожоги. Лютик едкий вызывает тошноту и рвоту, а в тяжёлых случаях — поражение печени. Ягоды дафны называют волчьими. Они содержат токсины, которые провоцируют внутренние кровотечения. Плоды вороньего глаза тоже ядовиты: они вызывают судороги и нарушают работу сердца. Вёх ядовитый часто путают со съедобными растениями, но он смертельно опасен. Цикутоксин в нём поражает центральную нервную систему. Сок болиголова может вызывать дерматит на коже, а если попадёт внутрь — паралич и смерть. В белладонне есть вещества, которые блокируют передачу сигналов между клетками и нейронами. Это приводит к двигательным нарушениям и психозу. Цветы аконита могут убить человека за 20–30 минут. В них содержится алкалоид с нервно-паралитическим действием.

Незнакомые растения лучше не трогать и не вдыхать их аромат. При попадании сока или пыльцы на кожу можно промыть поражённый участок водой и спрятать от солнечных лучей. Если токсины попали внутрь, нужно вызвать рвоту и обратиться за медицинской помощью.

Важные исследования