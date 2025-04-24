Женьшень и родиола розовая: помогут ли растения стать бодрее и выносливее

Адаптогены называют натуральным способом борьбы со стрессом. Их принимают в форме настоек, капсул или порошков. Разобрались, что это такое, как они действуют и есть ли доказательства их эффективности.

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Что это такое

Адаптогены — растения, которым приписывают способность повышать устойчивость организма к физическим и эмоциональным нагрузкам. Термин «адаптоген» ввели советские учёные в 1950-х годах. Под ним они понимали вещество, которое помогает организму справляться со стрессом без вреда и привыкания.

Некоторые лабораторные исследования показывают, что адаптогены могут снижать или стабилизировать уровень кортизола (главного гормона стресса). Также в экспериментах на животных адаптогены усиливали выработку белка Hsp72, который защищает клетки и восстанавливает их функции после стрессового воздействия. Но пока всё это требует подтверждения в крупных клинических исследованиях.

Какие адаптогены изучены лучше всего

Родиола розовая

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В одном исследовании с участием 118 человек, принимавших по 400 мг экстракта родиолы в день, отмечалось снижение симптомов эмоционального выгорания, включая стресс, тревожность и депрессию. Эффект появился уже в первую неделю и сохранялся до конца 12-недельного курса.

В другой работе с участием 100 человек с хронической усталостью родиола также снизила уровень утомляемости, улучшила концентрацию и общее самочувствие. Кроме того, в рандомизированном исследовании сравнивали родиолу с антидепрессантом сертралином. Оба средства уменьшали симптомы депрессии, но сертралин был эффективнее. При этом родиола вызывала меньше побочных эффектов и лучше переносилась.

Есть данные, что родиола может влиять на работу мозга и улучшать память. Но большинство исследований небольшие или экспериментальные, поэтому говорить о доказанной эффективности пока рано.

Женьшень

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В небольшом клиническом испытании 12 мужчин принимали экстракт женьшеня — он снижал уровень воспаления и уменьшал повреждение мышц после физической нагрузки. В другом, более масштабном исследовании с участием пожилых людей, принимавших женьшень пять лет, показатели памяти и внимания были лучше по сравнению с теми, кто его не использовал. В других работах на животных женьшень снижал усталость, укреплял иммунитет и помогал удерживать уровень сахара в пределах нормы.

Также есть исследования, в которых женьшень сравнивали с плацебо при синдроме хронической усталости и у онкологических пациентов. В нескольких обзорах описывают, что его приём может снижать выраженность утомляемости и повышать энергичность.

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Тем не менее большинство этих данных основаны на небольших и разнородных исследованиях. Дозировки, составы препаратов и продолжительность приёма сильно отличаются. Это затрудняет сравнение результатов и не позволяет сделать однозначных выводов об эффективности.

Элеутерококк (сибирский женьшень)

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В лабораторных экспериментах в его составе обнаружили фенольные соединения и полисахариды, которые обладают антиоксидантными свойствами и могут снижать воспаление.

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В одном исследовании 2021 года экстракты элеутерококка подавляли активность иммунных клеток, отвечающих за воспалительную реакцию. В других работах на животных растение улучшало когнитивные функции (память, внимание) при деменции и снижало симптомы депрессии.

Клинических данных немного. В одном небольшом исследовании у пожилых людей приём элеутерококка улучшал показатели сердечного ритма в покое и при нагрузке. В другом — у онкологических пациентов растение помогало уменьшить утомляемость, но выводы делать сложно: в исследовании участвовали всего семь человек.

Потенциальные риски

По прогнозам, к 2030 году мировой рынок адаптогенов достигнет 2,7 миллиарда долларов, а среднегодовой темп роста составит 8,2%. Рост спроса связывают со стремлением людей снизить уровень стресса, укрепить здоровье и выбирать более «натуральные» средства.

При этом остаётся много нерешённых вопросов. Слабо изучены безопасность длительного приёма адаптогенов, их взаимодействие с лекарствами и влияние на организм у людей разного возраста и с хроническими заболеваниями.

У большинства растительных экстрактов нет чётко установленной дозировки. Состав и концентрация активных веществ могут сильно различаться, особенно если речь идёт о БАДах. Это усложняет сравнение результатов между исследованиями и мешает разработке единых рекомендаций. Пока такие добавки нельзя рассматривать как полноценную альтернативу терапии, а их эффективность остаётся недоказанной.

Главное

Адаптогены — это растения, которым приписывают способность помогать организму справляться со стрессом, улучшать концентрацию и снижать утомляемость. Некоторые из них действительно показывают обнадёживающие результаты в лабораторных и небольших клинических исследованиях. Лучше всего изучены родиола, женьшень и элеутерококк — именно они чаще всего встречаются в добавках и настойках. Но большинство исследований по-прежнему остаются предварительными. Эффекты не всегда воспроизводимы, дозировки не стандартизированы, а долгосрочная безопасность и взаимодействие с лекарствами изучены слабо. Приём адаптогенов без рекомендации врача может быть небезопасен, особенно если есть хронические заболевания или постоянная медикаментозная терапия.

Важные исследования: