Синдром хронической усталости — как загадочная болезнь портит жизнь миллионам людей

Это тяжёлое и изнуряющее заболевание, но всё ещё малоизученное. Пациенты не переносят физические и умственные нагрузки и всё время чувствуют себя вымотанными. Врач-невролог, к.м.н. Ирина Цой рассказала «Рамблеру», как заподозрить у себя синдром хронической усталости и можно ли его вылечить.

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Что это такое

Синдром хронической усталости ещё называют миалгическим энцефаломиелитом (миалгия — боль в мышцах, а энцефаломиелит — воспаление спинного и головного мозга). Это необъяснимое и сильное чувство физической слабости, которое длится дольше полугода. Почему возникает это расстройство и какие процессы происходят в организме из-за него, до сих пор неизвестно.

«Тем не менее исследования доказывают, что синдром хронической усталости — не форма депрессии или ипохондрии, а реальная болезнь, которая может стать причиной инвалидности. Считается, что такой диагноз есть у 1–2% населения. Причём женщины болеют в два — четыре раза чаще мужчин». Ирина Цой невролог, к.м.н.

Есть несколько гипотез, объясняющих хроническую усталость. Главная гласит, что у синдрома вирусная природа. В пользу этого предположения говорит тот факт, что у большинства пациентов симптомы появляются после инфекции. Подозрения падают на грипп, ВПЧ, вирус Эпштейна — Барр, но, вероятнее всего, в синдроме виновато семейство энтеровирусов или вирус герпеса 7-го типа.

Есть факторы, которые могут спровоцировать синдром: психические расстройства, генетическая предрасположенность, аутоиммунные заболевания, стресс и неблагоприятные условия окружающей среды.

Из-за того, что болезнь мало изучена, с определением и классификацией миалгического энцефаломиелита была путаница. Этот синдром считали и неврологическим, и иммунным заболеванием. В последней версии Международной классификации болезней его называют поствирусным синдромом усталости и относят к болезням нервной системы. Хотя исследования показывают, что в этом процессе участвует не только нервная система, но ещё иммунная и эндокринная.

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Симптомы и диагностика

Пациенты чувствуют, что у них нет сил, и даже сон и отдых не помогают избавиться от этого ощущения. Постоянную усталость и утомляемость (астения) могут сопровождать боли в мышцах и суставах, а ещё ортостатическая гипотензия, когда при переходе из горизонтального положения в вертикальное начинаются головокружение и тошнота.

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Симптомы слишком разнообразны и размыты. Они похожи на последствия других распространённых заболеваний, например бессонницы, депрессии, анемии или сахарного диабета. Поэтому синдром тяжело выявить. Институт медицины США предлагает следующие диагностические критерии.

Большие

Усталость не проходит дольше шести месяцев, сон и отдых не помогают.

Работоспособность снизилась как минимум вдвое.

Малые

небольшое повышение температуры;

частые боли в горле или першение;

необъяснимая слабость мышц;

боль в суставах;

боль в мышцах;

расстройство сна (бессонница или повышенная сонливость);

раздражительность, плохая память и концентрация;

головные боли;

уплотнение лимфатических узлов;

ухудшение самочувствия после физических или умственных нагрузок.

«Диагноз считается достоверным, если есть один большой и шесть малых диагностических критериев или восемь малых критериев. Но при условии, что исключены все другие возможные причины и диагнозы», — объясняет невролог.

Лабораторных тестов или специальных обследований нет, но у пациентов с хронической усталостью во время МРТ иногда находят изменения в мозге. Правда, этих данных всё равно недостаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.

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Лечение

Вылечить синдром хронической усталости полностью нельзя, но можно научиться контролировать симптомы с помощью лекарств и психотерапии.

Медикаментозное лечение

При болях назначают ибупрофен. В тяжёлых случаях врач может выписать более сильные рецептурные препараты. Иногда используют адамантаны, но только в качестве дополнительной терапии. Это группа препаратов, которая действует на нервную, эндокринную и иммунную системы и помогает уменьшить чувство усталости и утомляемости (астении).

В разное время адамантаны с переменным успехом применяли для лечения болезни Паркинсона, гриппа А и рассеянного склероза. Не всегда лечение оказывалось действенным и безопасным.

Например, Кокрейновский анализ показал, что при болезни Паркинсона адамантаны неэффективны, а при гриппе к ним нужно прибегать в крайних случаях.

К тому же у этих лекарств есть серьёзные побочные эффекты, поэтому их нельзя принимать без консультации врача.

Психотерапия и антидепрессанты

Людям с синдромом хронической усталости обычно рекомендуют когнитивно-поведенческую терапию. Это психотерапевтический метод с доказанной эффективностью. Пациентов учат справляться с мыслями и убеждениями, которые усугубляют симптомы. Кокрейновский обзор показал, что КПТ помогла уменьшить симптомы усталости у 40% больных.

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«Депрессия — ожидаемая реакция у любого человека с таким синдромом. Пациенту нужно принять мысль о частичных ограничениях в жизни и примириться с ними. В этом помогают работа с психотерапевтом и антидепрессанты», — отмечает врач.

Физкультура и аппаратное лечение

Иногда можно встретить рекомендации пройти магнитотерапию или лечение лазером, но эффективность этих методов при синдроме хронической усталости не доказана. Также бесполезны противовирусные препараты, иммунодепрессанты и диеты, ограничивающие какие-то продукты.

Зато лечебная физкультура может быть эффективна. Большое исследование показало, что после упражнений многие испытуемые стали лучше себя чувствовать и хорошо спать по ночам. Однако на выраженность боли и тревожности физкультура повлиять не смогла.

Главное

Наука всё ещё не может объяснить, почему возникает синдром хронической усталости. Это реальная болезнь, которая есть у 1% населения. Учёные полагают, что синдром возникает после перенесённой вирусной инфекции, но какой именно — вопрос открытый. Помимо постоянной усталости, пациенты чувствуют головную боль и головокружение, боль в мышцах и суставах, першение в горле, страдают от бессонницы и депрессии. Лечение синдрома только симптоматическое: с помощью лекарств и психотерапии снижают выраженность боли, усталости и депрессии.

Важные исследования