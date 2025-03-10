Синдром хронической усталости — как загадочная болезнь портит жизнь миллионам людей
Это тяжёлое и изнуряющее заболевание, но всё ещё малоизученное. Пациенты не переносят физические и умственные нагрузки и всё время чувствуют себя вымотанными. Врач-невролог, к.м.н. Ирина Цой рассказала «Рамблеру», как заподозрить у себя синдром хронической усталости и можно ли его вылечить.
Что это такое
Синдром хронической усталости ещё называют миалгическим энцефаломиелитом (миалгия — боль в мышцах, а энцефаломиелит — воспаление спинного и головного мозга). Это необъяснимое и сильное чувство физической слабости, которое длится дольше полугода. Почему возникает это расстройство и какие процессы происходят в организме из-за него, до сих пор неизвестно.
«Тем не менее исследования доказывают, что синдром хронической усталости — не форма депрессии или ипохондрии, а реальная болезнь, которая может стать причиной инвалидности. Считается, что такой диагноз есть у 1–2% населения. Причём женщины болеют в два — четыре раза чаще мужчин».Ирина Цойневролог, к.м.н.
Есть несколько гипотез, объясняющих хроническую усталость. Главная гласит, что у синдрома вирусная природа. В пользу этого предположения говорит тот факт, что у большинства пациентов симптомы появляются после инфекции. Подозрения падают на грипп, ВПЧ, вирус Эпштейна — Барр, но, вероятнее всего, в синдроме виновато семейство энтеровирусов или вирус герпеса 7-го типа.
Есть факторы, которые могут спровоцировать синдром: психические расстройства, генетическая предрасположенность, аутоиммунные заболевания, стресс и неблагоприятные условия окружающей среды.
Из-за того, что болезнь мало изучена, с определением и классификацией миалгического энцефаломиелита была путаница. Этот синдром считали и неврологическим, и иммунным заболеванием. В последней версии Международной классификации болезней его называют поствирусным синдромом усталости и относят к болезням нервной системы. Хотя исследования показывают, что в этом процессе участвует не только нервная система, но ещё иммунная и эндокринная.
Симптомы и диагностика
Пациенты чувствуют, что у них нет сил, и даже сон и отдых не помогают избавиться от этого ощущения. Постоянную усталость и утомляемость (астения) могут сопровождать боли в мышцах и суставах, а ещё ортостатическая гипотензия, когда при переходе из горизонтального положения в вертикальное начинаются головокружение и тошнота.
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Симптомы слишком разнообразны и размыты. Они похожи на последствия других распространённых заболеваний, например бессонницы, депрессии, анемии или сахарного диабета. Поэтому синдром тяжело выявить. Институт медицины США предлагает следующие диагностические критерии.
Большие
- Усталость не проходит дольше шести месяцев, сон и отдых не помогают.
- Работоспособность снизилась как минимум вдвое.
Малые
- небольшое повышение температуры;
- частые боли в горле или першение;
- необъяснимая слабость мышц;
- боль в суставах;
- боль в мышцах;
- расстройство сна (бессонница или повышенная сонливость);
- раздражительность, плохая память и концентрация;
- головные боли;
- уплотнение лимфатических узлов;
- ухудшение самочувствия после физических или умственных нагрузок.
«Диагноз считается достоверным, если есть один большой и шесть малых диагностических критериев или восемь малых критериев. Но при условии, что исключены все другие возможные причины и диагнозы», — объясняет невролог.
Лабораторных тестов или специальных обследований нет, но у пациентов с хронической усталостью во время МРТ иногда находят изменения в мозге. Правда, этих данных всё равно недостаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз.
Лечение
Вылечить синдром хронической усталости полностью нельзя, но можно научиться контролировать симптомы с помощью лекарств и психотерапии.
Медикаментозное лечение
При болях назначают ибупрофен. В тяжёлых случаях врач может выписать более сильные рецептурные препараты. Иногда используют адамантаны, но только в качестве дополнительной терапии. Это группа препаратов, которая действует на нервную, эндокринную и иммунную системы и помогает уменьшить чувство усталости и утомляемости (астении).
В разное время адамантаны с переменным успехом применяли для лечения болезни Паркинсона, гриппа А и рассеянного склероза. Не всегда лечение оказывалось действенным и безопасным.
Например, Кокрейновский анализ показал, что при болезни Паркинсона адамантаны неэффективны, а при гриппе к ним нужно прибегать в крайних случаях.
К тому же у этих лекарств есть серьёзные побочные эффекты, поэтому их нельзя принимать без консультации врача.
Психотерапия и антидепрессанты
Людям с синдромом хронической усталости обычно рекомендуют когнитивно-поведенческую терапию. Это психотерапевтический метод с доказанной эффективностью. Пациентов учат справляться с мыслями и убеждениями, которые усугубляют симптомы. Кокрейновский обзор показал, что КПТ помогла уменьшить симптомы усталости у 40% больных.
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«Депрессия — ожидаемая реакция у любого человека с таким синдромом. Пациенту нужно принять мысль о частичных ограничениях в жизни и примириться с ними. В этом помогают работа с психотерапевтом и антидепрессанты», — отмечает врач.
Физкультура и аппаратное лечение
Иногда можно встретить рекомендации пройти магнитотерапию или лечение лазером, но эффективность этих методов при синдроме хронической усталости не доказана. Также бесполезны противовирусные препараты, иммунодепрессанты и диеты, ограничивающие какие-то продукты.
Зато лечебная физкультура может быть эффективна. Большое исследование показало, что после упражнений многие испытуемые стали лучше себя чувствовать и хорошо спать по ночам. Однако на выраженность боли и тревожности физкультура повлиять не смогла.
Главное
Наука всё ещё не может объяснить, почему возникает синдром хронической усталости. Это реальная болезнь, которая есть у 1% населения. Учёные полагают, что синдром возникает после перенесённой вирусной инфекции, но какой именно — вопрос открытый. Помимо постоянной усталости, пациенты чувствуют головную боль и головокружение, боль в мышцах и суставах, першение в горле, страдают от бессонницы и депрессии. Лечение синдрома только симптоматическое: с помощью лекарств и психотерапии снижают выраженность боли, усталости и депрессии.
Важные исследования
- Вирусное происхождение миалгического энцефаломиелита / синдрома хронической усталости — о вирусах, которые теоретически могут быть причиной синдрома.
- Миалгический энцефаломиелит / синдром хронической усталости: комплексный обзор — о процессах, которые происходят в организме пациентов с синдромом хронической усталости.