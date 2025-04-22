Убраться на даче и потерять почку: что такое мышиная лихорадка

С началом дачного сезона растёт заболеваемость геморрагической (мышиной) лихорадкой. Это смертельно опасное заболевание, которое может стоить почки. Врач-терапевт клиники DocMed Дмитрий Василенко рассказал «Рамблеру», кто чаще всего заражается и почему мышиную лихорадку легко спутать с обычной простудой.

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Что это такое

Народное название геморрагической лихорадки с почечным синдромом — мышиная лихорадка или просто «мышка». Хотя есть и другие синонимы: болезнь Чурилова, корейская лихорадка, дальневосточная лихорадка, скандинавская эпидемическая нефропатия. Всё это острое вирусное заболевание, которое поражает мелкие сосуды, повышает их кровоточивость и повреждает почки.

Ежегодно в мире заражаются около 200 тысяч человек. Почти все случаи регистрируются в скандинавских странах (Швеция, Финляндия, Норвегия), России и в Азии (Китай, Северная Корея и Южная Корея).

Возбудитель — хантавирусы из семейства буньявирусов. Науке известно около 30 видов, но в России встречаются только некоторые. Причём тип меняется от региона к региону: в европейской части это обычно вирус Пуумала, а на Дальнем Востоке — Сеул.

Где и как заражаются

Мышиная лихорадка — классический пример природно-очагового зооноза. Это значит, что болезнь передаётся только от больного животного к человеку.

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Вирус обычно передаётся воздушно-пылевым путём — через высохшие испражнения грызунов. Их микрочастицы вместе с вирусом в виде аэрозоля попадают в верхние дыхательные пути и лёгкие. Поэтому чаще всего болеют сельские жители в период посевной и сенокоса. Они вдыхают инфицированную пыль в полях.

Также в зоне риска дачники. Они заражаются во время весенней уборки дома и работы в огороде. Хотя подхватить «мышку» можно и алиментарным путём: если съесть немытые или термически необработанные грунтовые овощи, например капусту или морковку.

Основной переносчик вируса — рыжая полёвка. Формально это даже не мышь, а хомяк. Хотя заразиться можно и от полевой мыши и красно-серой полёвки. Домашние мыши и городские крысы тоже могут быть носителями вируса. Однако они служат резервуаром инфекции: заражают других грызунов, но не человека.

Как не заболеть

Прививок от мышиной лихорадки нет, хотя учёные работают над созданием вакцины. Единственная мера профилактики — не контактировать с продуктами жизнедеятельности диких грызунов. Для этого нужно:

Делать влажную уборку в помещениях, где, вероятно, побывали мыши. В первую очередь это касается дачных домов и построек, которыми не пользовались зимой. Убираться нужно в перчатках и маске, чтобы не вдыхать пыль.

где, вероятно, побывали мыши. В первую очередь это касается дачных домов и построек, которыми не пользовались зимой. Убираться нужно в перчатках и маске, чтобы не вдыхать пыль. Бороться с грызунами на участке. Вывозить мусор и не складировать хлам. А ещё важно убрать сухую траву и листья — мыши обычно используют их как укрытие. Если грызунов много, можно вызвать специалистов для дератизации помещений.

Вывозить мусор и не складировать хлам. А ещё важно убрать сухую траву и листья — мыши обычно используют их как укрытие. Если грызунов много, можно вызвать специалистов для дератизации помещений. Соблюдать личную гигиену. Хантавирусы устойчивы к внешней среде и могут надолго оставаться в почве с остатками фекалий. Поэтому после работы в огороде нужно мыть руки и лицо с мылом.

Как протекает

Особенности болезни отражены в названии: «геморрагическая» — значит сопровождается кровотечением, а с «почечным синдромом» — поражает почки. Однако симптомы проявляются не сразу, выделяют пять периодов.

Инкубационный. Вирус уже проник в организм, но ещё не проявился. Он может длиться от 1 до 5 недель, но обычно после заражения до первых симптомов проходит 2–3 недели.

Лихорадочный. Длится 3–7 дней и похож на обычную простуду с острым началом. Резко поднимается температура до 39–41 °C, и появляются симптомы интоксикации: рвота, тошнота, вялость, слабость и боль в мышцах. Иногда бывают кровоизлияния под кожу в виде точечной сыпи, которая не проходит при надавливании.

«В начале заболевания отличить геморрагическую лихорадку с почечным синдромом от ОРВИ или гриппа только по клиническим симптомам сложно. Для них всех характерны высокая температура, головная боль, боли в пояснице и тошнота, хотя грипп можно исключить с помощью экспресс-теста. Также поможет информированность врача и эпидемиологический анамнез. Проживание в сельской местности, контакт с грызунами или другие случаи заболевания в окружении должны насторожить». Дмитрий Василенко врач-терапевт

Олигурический. Примерно на 3–4-й день появляется почечный синдром: боли в пояснице и признаки обезвоживания, хотя температура приходит в норму. Количество выделяемой мочи заметно снижается (это и есть олигурия), а в тяжёлых случаях вообще прекращается. Из-за общей интоксикации возможны диарея и нарушения со стороны нервной системы: расстройства сна и головные боли.

В пик болезни есть риск разрыва капсулы почек (тогда может потребоваться операция и даже удаление почки) и азотемической уремии, когда из-за плохой фильтрации в крови повышается уровень азотистых веществ (креатинина и мочевины). В тяжёлых случаях это приводит к коме и летальному исходу. Продолжается олигурический период 6–12 дней.

Полиурический. Наступает примерно на 9–13-й день. В этот момент почечные симптомы стихают и восстанавливается выработка мочи (диурез). Пациент идёт на поправку, хотя всё ещё чувствует слабость. Длится этот период около 20 дней.

Реконвалесценция (выздоровление). На 30-й день общее состояние заметно улучшается: диурез полностью восстанавливается, анализы мочи приходят в норму. Однако ещё в течение 1–3 лет могут сохраняться тяжесть в области поясницы, одышка, дрожание пальцев рук, бессонница и повышенная потливость.

Как лечат

Специфического противовирусного лекарства от мышиной лихорадки нет. Консервативное лечение сводится к поддерживающей терапии: устранению симптомов и уменьшению рисков осложнений.

Диета

В пик болезни, когда нарушается выделение мочи и начинается почечная недостаточность, из рациона исключают богатые калием продукты. Его много в картофеле, бананах, орехах и томатах. Поражённые вирусом почки плохо его выводят, а избыток калия может привести к нарушению работы сердца.

«Если есть признаки поражения почек, также ограничивают потребление соли и жидкости, особенно если есть отёки. А вот убирать из рациона белок, наоборот, не рекомендуется», — комментирует врач.

Поддерживающее лечение

При мышиной лихорадке повреждаются сосуды и нарушается свёртывание крови. Причём проявляться это может и кровотечениями (когда кровь не сворачивается), и тромбами (когда, наоборот, образуются сгустки). Поэтому одна из задач лечения — поддерживать артериальное давление и объём циркулирующей крови.

«Важно контролировать коагулограмму (анализ на свёртываемость крови) и показатели тромбоцитов. А ещё следить за электролитами (растворёнными солями), чтобы не допустить изменения уровня калия, натрия, магния и фосфора.​ При этом важно избегать перегрузки жидкостью, — уточняет терапевт. — При тяжёлом поражении почек, когда есть отёчный синдром и электролитные нарушения, назначают гемодиализ — процедуру фильтрации крови аппаратом искусственной почки».

Противовирусная терапия

В тяжёлых случаях применяют противовирусное средство рибавирин. Однако данные об эффективности такого лечения противоречивы.

Работа Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США 1991 года подтвердила, что внутривенное вливание рибавирина снижает смертность от геморрагической лихорадки.

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Однако большой метаанализ бразильского Федерального университета Гояса 2014 года показал, что препарат эффективен для лечения животных, а у людей его польза сравнима с плацебо. Авторы работы предполагают, что значение имеет время начала терапии, но, чтобы подтвердить эту гипотезу, нужны новые исследования.

Какие бывают осложнения

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом может быть смертельно опасна, особенно для людей из группы риска: беременных и пациентов с хроническими болезнями почек и сосудов. У них чаще всего случаются осложнения.

Инфекционно-токсический шок. Иммунная система слишком активно реагирует на вирус. Уничтоженные патогены одномоментно выделяют много токсинов, в результате их концентрация в крови повышается настолько, что организм уже не может с ними справиться. Шок обычно развивается в первую неделю болезни и чаще всего становится причиной летального исхода.

ДВС-синдром (синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания). Из-за вируса свёртываемость крови снижается и происходят обильные кровотечения. По этой же причине начинается геморрагический синдром, когда происходит кровоизлияние во внутренние органы.

Разрыв капсулы почки. Поражённая вирусом почка становится хрупкой, поэтому даже малейший удар может стать причиной разрыва. Известны случаи, когда капсула разрывалась по время транспортировки пациента.

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Острая сердечная недостаточность. Вирус поражает сосуды, поэтому могут быть осложнения со стороны сердца. Например, нарушение сердечного ритма и снижение артериального давления.

Отложенные последствия бывают и после полного выздоровления. У некоторых пациентов остаточные нарушения в работе почек сохраняются ещё в течение пяти лет после болезни.

«Болезнь может вызывать повреждение сосудистого эндотелия (слоя специальных клеток, выстилающих внутреннюю часть сосудов), что повышает вероятность развития или обострения артериальной гипертензии. Поэтому после геморрагической лихорадки с почечным синдромом есть риск инфаркта миокарда или инсульта», — предупреждает терапевт Дмитрий Василенко.

Главное

Геморрагическую лихорадку с почечным синдромом вызывают хантавирусы, которые переносят дикие грызуны, в основном мышь-полёвка. Болеют обычно сельские жители во время посевной и сенокоса и дачники, когда возвращаются в огороды после зимы. Инфекция поражает мелкие сосуды и почки — они перестают вырабатывать мочу. В тяжёлых случаях может произойти разрыв капсулы почки. Для лечения нужны строгий постельный режим и щадящая диета. Медикаментозная терапия сводится к тому, чтобы устранить симптомы и поддерживать общее состояние организма. Данные об эффективности рибавирина противоречивы. Нужно больше исследований, чтобы понять, насколько полезен этот противовирусный препарат при заражении хантавирусами.