48 часов на операцию: как спасти родственника с переломом шейки бедра

К 2025 году число переломов шейки бедра в мире может достичь 2,6 миллиона — это как если бы каждый житель Словении получил травму. Чаще всего она случается у людей старше 65 лет. Человек теряет возможность ходить и становится зависим от помощи других. Почему перелом так опасен, «Рамблеру» рассказала травматолог-ортопед Lahta Clinic Юлия Фёдорова.

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Кто в группе риска

Из-за возрастных изменений кости становятся хрупкими, поэтому даже падение с высоты собственного роста может привести к травме. У молодых такие переломы встречаются гораздо реже и обычно связаны с серьёзными происшествиями — например, авариями или падением с высоты.

Шейка бедра состоит в основном из губчатого вещества и хуже снабжается кровью, поэтому быстрее разрушается при остеопорозе и медленнее восстанавливается. Особенно высок риск перелома при падении набок, когда удар приходится на область тазобедренного сустава.

«Такие переломы особенно опасны из-за высокого риска осложнений, связанных с малоподвижностью. Это тромбозы, тромбоэмболии, застойная пневмония, пролежни. Кроме того, в зоне перелома нарушается кровоснабжение. У людей с остеопорозом это практически исключает самостоятельное срастание кости», — поясняет врач. Юлия Фёдорова Травматолог-ортопед

Врач отмечает, что на фоне общей слабости и стресса часто ухудшается течение хронических заболеваний, в том числе сердечной недостаточности и диабета. Всё это усугубляет травму и снижает шансы восстановиться и нормально ходить.

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Когда нужна операция

Юлия Фёдорова уточняет, что людям старше 75 лет чаще делают эндопротезирование — заменяют части тазобедренного сустава. Более молодым фиксируют кости металлическими конструкциями, если это технически возможно и безопасно.

«Эти переломы нужно оперировать в первые 48 часов. Если у человека есть проблемы со здоровьем, перед операцией проводят обследование и стабилизируют состояние. Выбор метода зависит от множества факторов: возраста, типа перелома, уровня активности до травмы, сопутствующих болезней. Чем раньше выполнена операция, тем ниже риск осложнений и выше вероятность благоприятного исхода».

Можно ли снова ходить

По словам врача, у пациентов в возрасте 60–70 лет восстановление после перелома шейки бедра обычно идёт быстрее, особенно если нет тяжёлых сопутствующих заболеваний. В 80 лет вернуть прежнюю подвижность значительно сложнее: чаще встречается остеопороз, ослаблены мышцы и выше риск осложнений.

После перелома шейки бедра и операции важно как можно раньше начинать двигаться. Уже в первые дни пациентам рекомендуют садиться и вставать.

«При эндопротезировании большинство пациентов могут начинать ходить с опорой уже через месяц или полтора. Полное восстановление обычно занимает от трёх до шести месяцев. Но всё зависит от возраста, состояния здоровья и качества реабилитации».

Без хирургического лечения немногие могут ходить самостоятельно. По словам врача, в таких случаях шанс восстановить подвижность не превышает 10–20%. Если есть деменция, тяжёлый остеопороз или за помощью обратились поздно, прогноз ухудшается.

Повторные травмы

Даже после успешной операции и восстановления человек остаётся в группе риска. Повторная травма часто происходит в течение первых двух лет после перелома. Обычно ломается противоположная нога.

«Чтобы снизить вероятность повторной травмы, нужно принимать антиостеопоротические препараты — это лекарства, которые замедляют разрушение костной ткани. Их подбирает ревматолог или эндокринолог».

Юлия Фёдорова подчёркивает, что для профилактики повторного перелома важно не только медикаментозное лечение, но и физическая активность. Регулярные упражнения помогают укрепить мышцы и улучшить равновесие.

Также большое значение имеет обстановка в доме. Желательно убрать провода с пола, установить поручни в ванной и туалете, позаботиться о хорошем освещении. Эти меры помогают избежать падений, которые чаще всего становятся причиной повторного перелома.

Состояние костей, как отмечает врач, важно контролировать с помощью денситометрии — это обследование показывает плотность костной ткани и помогает оценить риск остеопороза. Обычно его рекомендуют проходить один раз в год или два, в зависимости от состояния пациента.

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Что поможет избежать перелома

Чем раньше начать заботиться о костях, тем выше шансы сохранить их прочность в пожилом возрасте. Но даже если остеопороз уже поставили, профилактика помогает снизить риск падений и улучшить общее самочувствие.

Питание. После 50 лет важно получать достаточно кальция и витамина D — с пищей или в виде препаратов, если их назначит врач.

Отказ от вредных привычек. Эти факторы ускоряют потерю костной массы и нарушают устойчивость.

Зрение. Снижение остроты зрения повышает вероятность падений. Регулярные осмотры у офтальмолога помогают выявить проблемы на ранней стадии.

Походка и равновесие. Неустойчивость при ходьбе увеличивает риск травм. В таких случаях для безопасности может потребоваться трость или ходунки.

Главное

Перелом шейки бедра у пожилых — тяжёлая травма, которая может повлиять на подвижность, обострить хронические болезни и ухудшить качество жизни. Но дело не только в снижении функциональности. Без хирургической помощи и правильного ухода значительно возрастает риск преждевременной смерти. Восстановление зависит от возраста, общего состояния и того, как быстро была проведена операция. Своевременное вмешательство, активная реабилитация и профилактика помогают сохранить самостоятельность и избежать повторных травм.

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