Как уберечь кожу летом: гид по солнцезащитным средствам

Уход за кожей — это не только очищение и увлажнение. Чтобы сохранить здоровье и молодость, важно защищать её от солнца. Ультрафиолетовые лучи нарушают структуру ДНК и могут стать причиной фотостарения, пигментации и меланомы. Разобрались, как работают кремы с SPF и как их правильно использовать.

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Какие лучи вредят коже

Солнечный свет состоит из волн разной длины: видимый свет (400–760 нм), ультрафиолетовое (290–400 нм) и инфракрасное (760 нм –1 мм) излучение. Для кожи особенно опасны вторые:

UVB-лучи — коротковолновое излучение повреждает верхний слой кожи, эпидермис. От него появляются загар и ожоги.

UVA-лучи — длинноволновое излучение проникает глубже, повреждает ДНК клеток, разрушает коллаген, ускоряет старение и увеличивает риск онкологических заболеваний кожи.

УФ-излучение активно даже в облачную погоду и проникает через окна. Зимой, особенно в горах, его воздействие усиливается за счёт отражения от снега. Поэтому защита нужна в любое время года.

Что такое SPF и как он работает

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Sun Protection Factor (SPF) — это показатель того, сколько UVB-лучей задерживает средство.

Предположим, что без защиты кожа обгорает за 1 минуту, а с солнцезащитным кремом SPF 30 можно находиться на солнце в 30 раз дольше без ожога. Это значит, что можно провести на солнце 30 минут (30 × 1), прежде чем начнётся покраснение.

Чем выше показатель SPF, тем больше защита от ультрафиолетовых лучей типа B. При этом разница между уровнями защиты с каждым следующим уровнем становится меньше.

SPF 10 — блокирует около 90% UVB-лучей;

SPF 15 — примерно 93%;

SPF 30 — около 97%;

SPF 50 — около 98%;

SPF 100 — примерно 99%.

На практике защита зависит от того, сколько средства нанесли, насколько равномерно и обновляли ли его. Исследования показывают, что люди почти всегда наносят меньше средства, чем нужно. В результате даже крем с высоким SPF может работать хуже, чем указано на упаковке.

Показатель SPF не отражает уровень защиты от UVA-лучей, поэтому лучше выбирать солнцезащитные средства широкого спектра. Чтобы узнать, защищает ли средство от этих лучей, нужно искать на упаковке:

значок UVA в кружке (европейская маркировка);

(европейская маркировка); обозначение PA+ / PA++ / PA+++ (азиатская маркировка). Чем больше плюсов, тем выше защита от UVA.

Кроме фильтров в современных формулах ещё используют антиоксиданты, например эктоин. Он снижает уровень окислительного стресса в коже, то есть помогает клеткам справляться с повреждением, которое вызывает солнце.

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Какие бывают солнцезащитные средства

По типу фильтров

Минеральные (физические) фильтры — поглощают, рассеивают и отражают лучи. Эти фильтры не впитываются, поэтому безопасны для чувствительной кожи. Но могут оставлять белый налёт.

диоксид титана (Titanium Dioxide),

оксид цинка (Zinc Oxide).

Химические фильтры — поглощают ультрафиолет и преобразуют его в тепло. Средства легче по текстуре, но некоторые соединения могут спровоцировать раздражение.

авобензон (Avobenzone),

октиноксат (Octinoxate),

октокрилен (Octocrylene).

По форме выпуска

Кремы и флюиды — подходят для лица и тела, хорошо распределяются.

Спреи — удобно наносить на тело, но их нужно втирать для лучшей защиты.

Пудры с SPF — можно использовать поверх макияжа, но их защита от солнца слабее, чем у кремов. Поэтому пудру лучше использовать в дополнение к основному средству, а не вместо него.

Американская академия дерматологии рекомендует крем с SPF не ниже 30 каждый день, независимо от времени года и погоды.

Как правильно использовать солнцезащитные средства

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Выбирайте подходящее. В городе или при кратковременных прогулках подойдёт крем с SPF 30. Для пляжа или отдыха в горах лучше использовать SPF 50 и выше. В обоих случаях рекомендуется выбирать водостойкие средства широкого спектра действия.

Наносите крем заранее. Обработать кожу лучше за 15 минут до выхода на улицу. За это время средство успеет впитаться и начнёт действовать.

Не экономьте. Для взрослого человека нужно не меньше 30 мл крема — примерно 6 чайных ложек. Этого достаточно, чтобы охватить все открытые участки кожи. Крем нужно тщательно втирать, чтобы он равномерно распределился.

Не забывайте про шею, лицо, уши, ноги и ступни. Если волосы редкие, нанесите крем на кожу головы или наденьте широкополую шляпу. Для губ подойдёт бальзам с SPF от 30.

Обновляйте крем каждые два часа или чаще, если активно двигаетесь или плаваете. Чаще всего ожоги случаются именно потому, что крем наносят один раз, используют слишком мало или не обновляют вовремя.

Ни один солнцезащитный крем не блокирует солнечные лучи на 100%. Поэтому старайтесь не находиться на солнце в пиковые часы (с 10:00 до 16:00), укрывайтесь в тени, когда это возможно.

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Главное

Ультрафиолет действует на кожу круглый год, даже в пасмурные дни и через стекло. Санскрины с высоким SPF и широким спектром защиты помогают предотвратить ожоги, старение кожи и снизить риск рака. Не забывайте обновлять крем каждые два часа и использовать дополнительные меры защиты.

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