Что делать, если отравились шашлыком: инструкция

Пищевое отравление во время пикника — неприятная, но прогнозируемая ситуация. Разобрались, как её не допустить и что делать, если всё-таки отравились.

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Почему происходит

Пищевое отравление, или токсикоинфекция — это реакция организма на токсины, которые попали с пищей. Это могут быть ядовитые грибы или ягоды. Хотя чаще причиной становятся испорченные или немытые продукты, в которых поселилась сальмонелла, стафилококк, клостридия или кишечная палочка. Эти бактерии и продукты их жизнедеятельности токсичны для человека и приводят к молниеносной реакции. Обычно симптомы отравления появляются уже через 30–60 минут:

спазмы в животе,

тошнота,

многократная рвота,

жидкий и частый стул,

головная боль.

А в тяжёлых случаях:

лихорадка,

озноб,

кровавый стул,

обезвоживание,

затруднённость движений,

нарушение зрения.

Что делать

При отравлении действовать нужно оперативно. Чем быстрее пострадавший получит помощь, тем меньше риск осложнений.

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Вызвать скорую помощь

Обязательно это нужно сделать, если:

симптомы отравления ярко выражены и не проходят;

пациент потерял сознание;

есть нарушения зрения и глотания (такое случается, если токсин поражает центральную нервную систему);

температура тела повысилась до 39 °C;

отравился ребёнок;

симптомы появились у нескольких человек;

пациент отравился грибами или ядовитыми ягодами.

Очистить желудок от токсинов

Желательно спровоцировать рвоту и промыть желудок. Для этого надо выпить 3–4 стакана тёплой кипячёной воды, а потом надавить на корень языка. Процедуру повторять, пока содержимое желудка не станет прозрачным.

Выпить сорбенты

Можно принять активированный уголь — 1 таблетку на 10 килограммов веса. Уголь за счёт своей пористой структуры впитывает токсины. Также его добавляют в раствор для промывания желудка из расчёта 1 таблетка на 1 литр воды.

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Восполнить водный баланс

Из-за рвоты и диареи организм теряет много жидкости. Чтобы не было обезвоживания, нужно отпаивать пострадавшего. Желательно использовать регидратационные солевые растворы, которые продаются в аптеке. Если их нет, можно дать обычную воду, морс, чай или негазированную минеральную воду. Пить лучше маленькими глотками и дробно — 1–2 глотка каждые 10–15 минут, — чтобы не провоцировать рвоту.

Соблюдать диету

В первый день после отравления есть нельзя. На второй день допускается щадящий рацион. Это может быть овощной или куриный бульон, мелко нарезанные или перетёртые варёные овощи, отварная рыба или нежирное мясо, подсушенный хлеб или сухари.

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Как избежать

По статистике, летом пищевых отравлений случается больше, чем зимой. Во-первых, в жару бактерии размножаются активнее. Во-вторых, люди больше времени проводят на улице и едят на природе, где сложнее мыть руки и хранить продукты. Поэтому почти все меры профилактики сводятся к соблюдению личной гигиены и санитарных норм во время пикников.

Мыть руки и фрукты. Современные средства удобно брать с собой. Жидкое мыло в маленьком флаконе или листовое мыло для походов можно найти на маркетплейсах. Желательно дополнительно использовать антисептики. То же самое касается фруктов и овощей — их лучше з аранее помыть дома.

Современные средства удобно брать с собой. Жидкое мыло в маленьком флаконе или для походов можно найти на маркетплейсах. Желательно дополнительно использовать То же самое касается фруктов и овощей — их лучше з Пить чистую воду. Лучше брать с собой на пикник бутилированную или фильтрованную. Вода из ручья или родника может быть заражена патогенными микроорганизмами. Кипячения не всегда бывает достаточно, чтобы избавиться от них.

Лучше брать с собой на пикник бутилированную или Вода из ручья или родника может быть заражена патогенными микроорганизмами. не всегда бывает достаточно, чтобы избавиться от них. Избегать стихийных рынков. Роспотребнадзор рекомендует покупать продукты только в магазинах. Фермерское мясо, которое не прошло ветеринарный надзор, может быть заражено паразитами или бактериями. То же самое касается рыбы и молочных продуктов.

Роспотребнадзор рекомендует покупать продукты Фермерское мясо, которое не прошло ветеринарный надзор, может быть заражено То же самое касается рыбы и молочных продуктов. Правильно хранить и перевозить продукты. Хранить продукты для пикника в пути желательно в сумке-холодильнике, особенно шашлык. Сырое мясо — идеальное место для размножения бактерий. Свежеприготовленную пищу при комнатной температуре можно держать не дольше двух часов, а на жаре ещё меньше. Поэтому лучше не готовить еду на несколько приёмов пищи вперёд.

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Главное

Отравления во время пикника обычно случаются из-за испорченной еды, в которой поселились бактерии, или плохо вымытых овощей и фруктов. Продукты их жизнедеятельности токсичны для человека, поэтому организм пытается их вывести — начинается рвота и диарея.

Первая помощь — промывание желудка и соблюдение водного баланса. Сначала у пострадавшего нужно вызвать рвоту, а потом отпаивать его водой или специальным регидратационным раствором. Если симптомы ярко выражены или нетипичны, например есть нарушение зрения, нужно обязательно вызвать скорую помощь.

Чтобы не допустить пищевого отравления на пикнике, важно тщательно мыть руки, покупать продукты в проверенных местах и хранить их в сумке-холодильнике.