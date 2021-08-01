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Хроники коронавируса: главные новости за 1 августа

Диана Товсепова
3 часа назад

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Хроники: в Америке нашли новый эпицентр ковида
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперт рассказал, что COVID существовал еще в 2013

По мнению эксперта, вирус SARS-CoV-2 мог существовать в мире с 2013 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарского изобретателя формулы антисептика для рук Дидье Питте.

Он сообщил, что в пещерах города Ухань еще в 2013 году были найдены вирусы, которые на 96% похожи на COVID-19.

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Врач рассказала, сколько антител нужно для разных штаммов

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова рассказала, какой уровень антител нужен для защиты от разных штаммов коронавируса. Об это сообщает ТАСС.

Эксперт давала определения в значении связывающие антитела на миллилитр. Таким образом, для южноафриканского штамма нужно 1000 BAU/ml. Для индийского штамма "дельта", который считается более заразным и опасным, необходимо больше антител — 1,5 связывающих антител на миллилитр.

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В США появился новый эпицентр коронавируса

Ученые назвали один из американских штатов эпицентром по распространению коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

На данный момент США лидирует среди всех стран по количеству новых случаев коронавируса, выявляемых ежедневно. В стране один из штатов стал эпицентром распространения COVID-19.

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Врач объяснил, как легко отличить ковид от ОРВИ

О том, как самостоятельно диагностировать у себя обычное ОРВИ рассказала пульмонолог Инна Мишина изданию «МК».

«Много случаев коронавируса начинается с комбинированной симптоматики. То есть присоединяется бактериальная инфекция- может, болеть или першить горло», — поясняет пульмонолог.

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Коронавирус,Екатерина Степанова,ИТАР-ТАСС,
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