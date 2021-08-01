Хроники: в Америке нашли новый эпицентр ковида

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

По мнению эксперта, вирус SARS-CoV-2 мог существовать в мире с 2013 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарского изобретателя формулы антисептика для рук Дидье Питте.

Он сообщил, что в пещерах города Ухань еще в 2013 году были найдены вирусы, которые на 96% похожи на COVID-19.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова рассказала, какой уровень антител нужен для защиты от разных штаммов коронавируса. Об это сообщает ТАСС.

Эксперт давала определения в значении связывающие антитела на миллилитр. Таким образом, для южноафриканского штамма нужно 1000 BAU/ml. Для индийского штамма "дельта", который считается более заразным и опасным, необходимо больше антител — 1,5 связывающих антител на миллилитр.

Ученые назвали один из американских штатов эпицентром по распространению коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

На данный момент США лидирует среди всех стран по количеству новых случаев коронавируса, выявляемых ежедневно. В стране один из штатов стал эпицентром распространения COVID-19.

О том, как самостоятельно диагностировать у себя обычное ОРВИ рассказала пульмонолог Инна Мишина изданию «МК».