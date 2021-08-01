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Пульмонолог объяснила, как легко отличить ковид от ОРВИ

Диана Товсепова
45 минут назад

О том, как самостоятельно диагностировать у себя обычное ОРВИ рассказала пульмонолог Инна Мишина изданию «МК».

Врач объяснил, как легко отличить ковид от ОРВИ
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Много случаев коронавируса начинается с комбинированной симптоматики. То есть присоединяется бактериальная инфекция- может, болеть или першить горло», — поясняет пульмонолог.

Сначала следует трезво оценить ситуацию и свои симптомы: сухой кашель, потеря аппетита, диарея. Следует также обратить внимание на ночную потливость, головную боль, озноб, слабость.

«Если все эти симптомы начинают резко усиливаться — особенно тошнота и диарея (один из признаков дельта-вируса), прогрессирует кашель и становится тяжелее дышать, то лучше всего сдаться на руки врачам», — отмечает эксперт.

Верный симптом коронавируса — аносмия — отсутствие вкуса и запаха. При обычном ОРВИ искажений запахов не происходит.

В любом случае, помимо ПЦР, эксперты рекомендуют сдать общий анализ крови, Протромбиновый индекс (ПТИ) — который покажет отношение времени свертывания контрольной («нормальной») плазмы к времени свёртывания плазмы пациента.

Ранее "Рамблер" сообщал о самом частом месте заражения гепатитом B.

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