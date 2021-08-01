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Гепатолог назвал самое частое место заражения гепатитом B

Диана Товсепова
2 часа назад

Чаще всего люди заражаются гепатитом B в стоматологическом кабинете. Об этом рассказал гепатолог, кандидат медицинских наук и старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени МКНЦ имени Логинова Сергей Бацких.Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

Врач назвал самое частое место заражения гепатитом B
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Такое случается зачастую из-за того, что врачи не соблюдают правила защиты.

«Да простят меня коллеги-стоматологи, скорее всего, именно стоматология стоит на первом месте. Чтобы заразиться вирусом гепатита B, нужна одна стотысячная миллилитра крови, содержащая вирус», — объяснил специалист, отметив, что вирусом гепатита С заразиться намного сложнее.

Специалист отмечает, что для лечения стоит выбирать только проверенные места.

«Стоматолог должен не просто протереть ваткой и поменять наконечник для бормашины, а при вас доктор должен достать из шкафа опечатанный пакет герметичный и при вас распечатать наконечник», — сказал он.

Среди других распространенных путях заражения медик назвал пирсинг, татуаж и маникюр, сделанные в сомнительных местах, а также гомосексуализм и беспорядочные половые связи.

Основными симптомами гепатита B считают увеличение объема живота и отек ног. Такие "сигналы" говорят о серьезной стадии заболевания.

Болезни и лекарства,Радиостанция "Говорит Москва",
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