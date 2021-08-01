Эксперт рассказал, что COVID существовал еще в 2013

По мнению эксперта, вирус SARS-CoV-2 мог существовать в мире с 2013 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарского изобретателя формулы антисептика для рук Дидье Питте.
Он сообщил, что в пещерах города Ухань еще в 2013 году были найдены вирусы, которые на 96% похожи на COVID-19.
"Остается неясным то, что в 2013 году в Китае примерно в 1100 километрах от Уханя в пещерах, которые исследовали спелеологи, был выявлен вирус, очень похожий - на 96% - на COVID-19, и он мог заразить людей, которые работали в этой пещере. И то, что остается непонятным, это то, что этот вирус, возможно, был выявлен одной из лабораторий в Ухане. Там есть несколько лабораторий, которые работают с коронавирусами. Были сделаны публикации, диссертации людьми, которые работают в этих лабораториях. Но эти диссертации исчезли. Кроме того, когда работаешь над новым вирусом, то его замораживают. Но выяснилось, что лаборатория не нашла этот экземпляр"
Питте отметил, что это не говорит о том, что новый коронавирус был создан искусственно. Однако из этого можно сделать вывод, что его открыли в 2013 году и скрывали от мира на протяжении восьми лет.
"А чтобы вирус стал пандемией, необходимо, чтобы он уже какое-то время циркулировал в природе. Так что, возможно, этот вирус был с нами гораздо дольше, чем мы можем представить"
Он назвал и другие ситуации, подтверждающие то, что коронавирус существовал и ранее. Так, в 2019 году в Уханье проводили военные олимпийские игры. Тогда заболело несколько команд, и у них были симптомы, похожие на грипп.
"Так что вирус уже был, и есть свидетельства того, что этот вирус также был в Европе еще раньше, чем объявили"
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