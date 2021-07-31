Коронавирус нанес людям психические травмы

Эксперты британской благотворительной организации Age UK провели масштабное исследование и выяснили, что карантин, который был введен в разных странах из-за пандемии коронавируса, нанес психические и физические травмы пожилым людям. Об этом сообщает Daily Mail.

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Согласно результатам опроса около 15 миллионов человек, нуждающихся в уходе, проведенного в феврале 2021 года, вынужденная изоляция от общества, отказ от привычного образа жизни и снижение двигательной активности оставили свои следы.

Около 43% (6,9 миллиона) отметили, что практически лишились мотивации делать то, что нравится, 22% (3,2 миллиона) пожаловались на проблемы с памятью, заявив, что им стало труднее запоминать важные вещи, около 17% (2,7 миллиона) испытывали проблемы с передвижением, а 12% (1,9 миллиона) признались, что чувствовали себя зависимыми от других.

Также многие опрошенные пожилые люди отметили, что стали менее уверенными в себе и справляться с домашними делами без посторонней помощи им стало намного сложнее, чем до самоизоляции. Некоторые отмечали, что впадали в депрессию и узнали, что такое панические атаки.

Эксперты с сожалением отмечают, что огромное количество людей может никогда так и не оправиться от проблем, которые возникли во время вынужденного одиночества в период пандемии коронавируса.