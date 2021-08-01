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В США появился новый эпицентр коронавируса

Елизавета Назарова
2 часа назад

Ученые назвали один из американских штатов эпицентром по распространению коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

В США появился новый эпицентр коронавируса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

На данный момент США лидирует среди всех стран по количеству новых случаев коронавируса, выявляемых ежедневно. В стране один из штатов стал эпицентром распространения COVID-19. На Флориду приходится 1/5 всех случаев заражение коронавирусом в Америке. Суточный прирост зараженных составил 21 683 и стал рекордом с начала пандемии.

Сообщается, что предыдущий рекорд был зафиксирован 7 января. Тогда было выявлено 19 334 случаев заражения.

Ранее "Рамблер" сообщал, что врач рассказала, сколько антител нужно для разных штаммов.

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