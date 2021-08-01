В США появился новый эпицентр коронавируса

Ученые назвали один из американских штатов эпицентром по распространению коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

На данный момент США лидирует среди всех стран по количеству новых случаев коронавируса, выявляемых ежедневно. В стране один из штатов стал эпицентром распространения COVID-19. На Флориду приходится 1/5 всех случаев заражение коронавирусом в Америке. Суточный прирост зараженных составил 21 683 и стал рекордом с начала пандемии.