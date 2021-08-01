Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова рассказала, какой уровень антител нужен для защиты от разных штаммов коронавируса. Об это сообщает ТАСС.

Эксперт давала определения в значении связывающие антитела на миллилитр. Таким образом, для южноафриканского штамма нужно 1000 BAU/ml. Для индийского штамма "дельта", который считается более заразным и опасным, необходимо больше антител — 1,5 связывающих антител на миллилитр.

Она добавила, что необходимо вакцинировать вне зависимости от уровня антител. Врач рассказала, что не существует опасного значения антител, при которых нельзя вакцинироваться.