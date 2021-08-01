Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова рассказала, какой уровень антител нужен для защиты от разных штаммов коронавируса. Об это сообщает ТАСС.
Эксперт давала определения в значении связывающие антитела на миллилитр. Таким образом, для южноафриканского штамма нужно 1000 BAU/ml. Для индийского штамма "дельта", который считается более заразным и опасным, необходимо больше антител — 1,5 связывающих антител на миллилитр.
Она добавила, что необходимо вакцинировать вне зависимости от уровня антител. Врач рассказала, что не существует опасного значения антител, при которых нельзя вакцинироваться.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперт рассказал, что COVID существовал еще в 2013.