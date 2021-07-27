Хроники: назван срок воздержания от алкоголя после вакцины

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова объяснила, из-за чего некоторые после перенесенного COVID-19 начинают набирать лишний вес.
Международная группа ученых нашла очередное долговременное последствие коронавирусной инфекции, которое затрагивает глаза. При длительном COVID-19 наблюдается повреждение нервных волокон и увеличение числа дендритных клеток в роговице — прозрачной части глазного яблока, участвующей в светопреломлении.
После прививки от COVID-19 от алкоголя желательно воздержаться в течение трех дней, так как в этот период могут проявиться осложнения. Такой срок назвала доктор медицинских наук, профессор кафедры иммунологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Наталья Калинина.
Авторы отмечают, что, несмотря на то, что у коронавируса есть характерные проявления, например, потеря обоняния и вкуса, симптомы после вакцинации часто трудно отличить от начала болезни, особенно когда заражение вирусом происходит в промежутке между двумя дозами вакцины.