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Названы главные отличия раннего COVID-19 от симптомов после прививки

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Британские ученые назвали главные отличия проявлений раннего COVID-19 от симптомов после прививки. Результаты исследования опубликованы на сервере medRxiv.org.

Названы отличия COVID-19 от последствий прививки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Авторы отмечают, что, несмотря на то, что у коронавируса есть характерные проявления, например, потеря обоняния и вкуса, симптомы после вакцинации часто трудно отличить от начала болезни, особенно когда заражение вирусом происходит в промежутке между двумя дозами вакцины.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона проанализировали выборку из 15 тысяч вакцинированных и результаты клинических исследований за полгода.

Выяснилось, что к общим симптомам, которые возникают как после вакцинации, так и при раннем коронавирусе, относят утомляемость, головную и мышечную боль, лихорадку. Разница в том, что на третий день после вакцины эти симптомы, как правило, проходят, а при COVID-19 они, наоборот, начинают нарастать и достигают максимума на седьмой день после инфицирования. У заболевших со временем также усиливается боль в горле, появляется охриплость.

Ранее Россия ответила Франции на обвинения в причастности к «антипрививочникам». «Хотели бы подчеркнуть, что мы принципиально выступаем за максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса», — заявили в дипломатическом представительстве.

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