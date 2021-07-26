Названы отличия COVID-19 от последствий прививки

Британские ученые назвали главные отличия проявлений раннего COVID-19 от симптомов после прививки. Результаты исследования опубликованы на сервере medRxiv.org.

Авторы отмечают, что, несмотря на то, что у коронавируса есть характерные проявления, например, потеря обоняния и вкуса, симптомы после вакцинации часто трудно отличить от начала болезни, особенно когда заражение вирусом происходит в промежутке между двумя дозами вакцины.

Исследователи из Королевского колледжа Лондона проанализировали выборку из 15 тысяч вакцинированных и результаты клинических исследований за полгода.

Выяснилось, что к общим симптомам, которые возникают как после вакцинации, так и при раннем коронавирусе, относят утомляемость, головную и мышечную боль, лихорадку. Разница в том, что на третий день после вакцины эти симптомы, как правило, проходят, а при COVID-19 они, наоборот, начинают нарастать и достигают максимума на седьмой день после инфицирования. У заболевших со временем также усиливается боль в горле, появляется охриплость.