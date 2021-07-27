Врач рассказал о грозящем ожирении после COVID-19

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова объяснила, из-за чего некоторые после перенесенного COVID-19 начинают набирать лишний вес. Этим она поделилась в интервью "Комсомольской правде".

Согласно одной из гипотез, в организме могут меняться внутриклеточные сигнальные пути на фоне инфекции и воспаления. Из-за этого клетки начинают передавать друг другу ошибочную информацию, что приводит к пониженной чувствительности к инсулину и повышению аппетита.

"Центр насыщения при этом подавлен, в итоге человеку все время хочется есть",

— объяснила врач и добавила, что в таких случаях необходимо обращаться в медучреждение и вести здоровый образ жизни.