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Врач рассказал о грозящем ожирении после COVID-19

Мария Грибова
36 минут назад

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова объяснила, из-за чего некоторые после перенесенного COVID-19 начинают набирать лишний вес. Этим она поделилась в интервью "Комсомольской правде".

Врач рассказал о грозящем ожирении после COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно одной из гипотез, в организме могут меняться внутриклеточные сигнальные пути на фоне инфекции и воспаления. Из-за этого клетки начинают передавать друг другу ошибочную информацию, что приводит к пониженной чувствительности к инсулину и повышению аппетита.

"Центр насыщения при этом подавлен, в итоге человеку все время хочется есть",

— объяснила врач и добавила, что в таких случаях необходимо обращаться в медучреждение и вести здоровый образ жизни.

Ранее "Рамблер" писал о том, что у переболевших COVID-19 нашли повреждения глаз.

Коронавирус,Комсомольская правда,
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