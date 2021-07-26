Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Хроники коронавируса: главные новости за 26 июля

Анна Арсеньева
2 часа назад

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Хроники: у переболевших COVID-19 снизился интеллект
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

У переболевших COVID-19 выявили снижение интеллекта

У некоторых пациентов, перенесших коронавирус, выявили снижение когнитивных функций. Даже после легкой формы когнитивные способности могут ухудшиться, гласят результаты исследования, опубликованные в научном журнале The Lancet.

Читать новость полностью

Вакцины от коронавируса могут защитить от постковидного синдрома

Вакцинация сможет помочь в предотвращении развития постковидного синдрома. Он проявляется в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций.

Читать новость полностью

Врач рассказал, как восстановить обоняние после COVID-19

Восстановить обоняние после перенесенного коронавируса помогут дыхательные упражнения. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что именно они могут помочь некоторым пациентам.

Читать новость полностью

В Греции и на Кипре заболеваемость коронавирусом достигла максимума

В некоторых европейских странах снова растут темпы распространения коронавирусной инфекции. В Греции и на Кипре заболеваемость достигла максимальных показателей с начала пандемии.

Читать новость полностью

Венгрия разрешила въезд привитым туристам

Власти Венгрии разрешили въезд для привитых российских туристов с 27 июля. Как заявил министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто, вакцинированные путешественники смогут въехать в страну в рамках стандартных условий визового режима без сдачи дополнительных тестов на коронавирусную инфекцию.

Читать новость полностью

Коронавирус,Алексей Водовозов,Петер Сийярто,РИА Новости,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители