Хроники: у переболевших COVID-19 снизился интеллект

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
У некоторых пациентов, перенесших коронавирус, выявили снижение когнитивных функций. Даже после легкой формы когнитивные способности могут ухудшиться, гласят результаты исследования, опубликованные в научном журнале The Lancet.
Вакцинация сможет помочь в предотвращении развития постковидного синдрома. Он проявляется в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций.
Восстановить обоняние после перенесенного коронавируса помогут дыхательные упражнения. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что именно они могут помочь некоторым пациентам.
В некоторых европейских странах снова растут темпы распространения коронавирусной инфекции. В Греции и на Кипре заболеваемость достигла максимальных показателей с начала пандемии.
Власти Венгрии разрешили въезд для привитых российских туристов с 27 июля. Как заявил министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто, вакцинированные путешественники смогут въехать в страну в рамках стандартных условий визового режима без сдачи дополнительных тестов на коронавирусную инфекцию.