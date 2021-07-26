Хроники: у переболевших COVID-19 снизился интеллект

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

У некоторых пациентов, перенесших коронавирус, выявили снижение когнитивных функций. Даже после легкой формы когнитивные способности могут ухудшиться, гласят результаты исследования, опубликованные в научном журнале The Lancet.

Вакцинация сможет помочь в предотвращении развития постковидного синдрома. Он проявляется в виде слабости, депрессии и снижения когнитивных функций.

Восстановить обоняние после перенесенного коронавируса помогут дыхательные упражнения. Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов заявил, что именно они могут помочь некоторым пациентам.

В некоторых европейских странах снова растут темпы распространения коронавирусной инфекции. В Греции и на Кипре заболеваемость достигла максимальных показателей с начала пандемии.