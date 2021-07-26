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У переболевших COVID-19 выявили снижение интеллекта

Стелла Шмель
2 часа назад

У некоторых пациентов, перенесших коронавирус, выявили снижение когнитивных функций. Даже после легкой формы когнитивные способности могут ухудшиться, гласят результаты исследования, опубликованные в научном журнале The Lancet.

В наибольшей степени после COVID-19 страдает способность к логическим рассуждениям, планированию и концентрации внимания.

Пока что до конца неизвестно, какие органы страдают от коронавируса, а какие нет. Но ученые знают, что коронавирус негативно сказывается на капиллярном кровотоке и оказывает влияние на центральную и периферическую нервную систему.

Одна из самых частых жалоб среди пациентов, перенесших коронавирус, это ухудшение памяти. Об этом "Ленте.ру" рассказал заведующий отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук Сергей Ениколопов. Он же отметил, что проблемы с концентрацией внимания встречаются гораздо реже.

Восстановление когнитивных функций может занимать длительное время.

Ранее "Рамблер" писал, что врачи рассказали о влиянии COVID-19 на память.

Коронавирус,Видео,Lenta.ru,
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