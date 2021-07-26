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Врач рассказал, как восстановить обоняние после COVID-19

Стелла Шмель
1 час назад

Восстановить обоняние после перенесенного коронавируса помогут дыхательные упражнения.

Врач рассказал, как восстановить обоняние после COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.ru заявил, что именно они могут помочь некоторым пациентам.

"При ольфакторной тренировке берем четыре знакомых запаха, например, мята, апельсин, кофе, лимон и в течение недели нюхаем их по очереди, потом меняем на новые четыре, и так по кругу. Некоторым помогает, но не всем. Дыхательные упражнения для восстановления работы легких делаются медленно, например, смотрите на какой-нибудь прямоугольный предмет. Скользите взглядом по короткой стороне — вдыхаете, по длинной — выдыхаете".

А реаниматолог, главный врач сети "Клиника К+31", кандидат медицинских наук Борис Чурадзе добавил, что специализированная реабилитация может потребоваться, если у пациента диагностировали фиброз.

"После перенесенной коронавирусной инфекции выраженные изменения постепенно сходят на нет, с фиброзными можно бороться через систему реабилитации. Это лечебная физкультура, прогулки, здоровое питание, витаминные комплексы, свежий воздух, умеренные нагрузки, такой, казалось бы, банальный комплекс ведет к восстановлению функции легких, ткани, сосудистой структуры".

Ранее "Рамблер" писал, что у переболевших COVID-19 выявили снижение интеллекта.

Коронавирус,Алексей Водовозов,
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