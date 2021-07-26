Врач рассказал, как восстановить обоняние после COVID-19

"При ольфакторной тренировке берем четыре знакомых запаха, например, мята, апельсин, кофе, лимон и в течение недели нюхаем их по очереди, потом меняем на новые четыре, и так по кругу. Некоторым помогает, но не всем. Дыхательные упражнения для восстановления работы легких делаются медленно, например, смотрите на какой-нибудь прямоугольный предмет. Скользите взглядом по короткой стороне — вдыхаете, по длинной — выдыхаете".