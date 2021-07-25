Хроники: назван фактор, снижающий эффект вакцины

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Жертвами коронавирусной инфекции в последнее время все чаще становятся невакцинированные люди в возрасте 40 лет и старше. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на британских врачей.

Так, издание обратило внимание на то, что к настоящему моменту в Великобритании оба компонента вакцины получили около 70% жителей. Поэтому журналисты решили составить статистику жертв от "короны".

Путем соцопросов в издании пришли к выводу, что наиболее тяжело заболевание протекает у людей без прививок в возрасте 40 лет и старше.

Завотделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова, врач-сомнолог Михаил Полуэктов в беседе с ТАСС раскрыл фактор, который может сильно снизить эффект от вакцинации против коронавируса.

По словам специалиста, недостаток сна может сказаться на вакцинации. В частности, проблемы со сном могут навредить иммунитету.

Завотделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова, врач-сомнолог Михаил Полуэктов в беседе с ТАСС раскрыл фактор, который может сильно снизить эффект от вакцинации против коронавируса.

По словам специалиста, недостаток сна может сказаться на вакцинации. В частности, проблемы со сном могут навредить иммунитету.

Жертвами коронавирусной инфекции в последнее время все чаще становятся невакцинированные люди в возрасте 40 лет и старше. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на британских врачей.