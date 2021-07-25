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Хроники коронавируса: главные новости за 25 июля

Диана Товсепова
1 час назад

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Хроники: назван фактор, снижающий эффект вакцины
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Назван новый тип умирающих от COVID пациентов

Жертвами коронавирусной инфекции в последнее время все чаще становятся невакцинированные люди в возрасте 40 лет и старше. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на британских врачей.

Так, издание обратило внимание на то, что к настоящему моменту в Великобритании оба компонента вакцины получили около 70% жителей. Поэтому журналисты решили составить статистику жертв от "короны".

Путем соцопросов в издании пришли к выводу, что наиболее тяжело заболевание протекает у людей без прививок в возрасте 40 лет и старше.

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Врач предупредил, что COVID-19 может поражать кожу

Завотделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова, врач-сомнолог Михаил Полуэктов в беседе с ТАСС раскрыл фактор, который может сильно снизить эффект от вакцинации против коронавируса.

По словам специалиста, недостаток сна может сказаться на вакцинации. В частности, проблемы со сном могут навредить иммунитету.

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Раскрыт снижающий эффект вакцинации от COVID-19 фактор

Завотделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова, врач-сомнолог Михаил Полуэктов в беседе с ТАСС раскрыл фактор, который может сильно снизить эффект от вакцинации против коронавируса.

По словам специалиста, недостаток сна может сказаться на вакцинации. В частности, проблемы со сном могут навредить иммунитету.

Читать новость полностью

Назван новый тип умирающих от COVID пациентов

Жертвами коронавирусной инфекции в последнее время все чаще становятся невакцинированные люди в возрасте 40 лет и старше. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на британских врачей.

Так, издание обратило внимание на то, что к настоящему моменту в Великобритании оба компонента вакцины получили около 70% жителей. Поэтому журналисты решили составить статистику жертв от "короны".

Читать новость полностью

Коронавирус,ИТАР-ТАСС,
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