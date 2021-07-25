Назван новый тип умирающих от COVID пациентов

Жертвами коронавирусной инфекции в последнее время все чаще становятся невакцинированные люди в возрасте 40 лет и старше. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на британских врачей.

Так, издание обратило внимание на то, что к настоящему моменту в Великобритании оба компонента вакцины получили около 70% жителей. Поэтому журналисты решили составить статистику жертв от "короны".

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Путем соцопросов в издании пришли к выводу, что наиболее тяжело заболевание протекает у людей без прививок в возрасте 40 лет и старше.

Однако некоторые из умерших, как оказалось, получали первую дозу вакцины.

Эксперты рассказали, что препараты могут работать по-разному. Примерно у 5% вакцинированных может не возникнуть никакой реакции организма, а еще у 5% проявится слабый ответ из-за основных состояний, ставящих под угрозу иммунную систему. Ко второй категории относятся люди с трансплантатом, которые принимают повышенную дозу препаратов, подавляющих механизмы борьбы организма, и тех, у кого выявлен рак крови. К группе потенциально уязвимых перед коронавирусом отнесли около трех миллионов людей.

При этом, по словам специалистов, возраст остается одним из важнейших факторов: иммунизация снижает риск летального исхода в 20 раз, но для людей разного возраста шансы будут разными. В частности, риск смерти от коронавируса в 70 лет будет в 32 раза выше, чем в 35-летнем возрасте.

«Чем больше мы вакцинируем людей, тем выше доля смертей среди вакцинированных. Если бы мы привили всех, мы бы ожидали увидеть меньше смертей в целом, но все равно все они были бы среди вакцинированных людей», — объяснил профессор Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс.

Люди в редких случаях умирали после получения второй дозы вакцина. Медики объясняют это тем, что заражение могло произойти вскоре после инъекции и вакцине не хватило времени, чтобы подействовать.

«Есть небольшое количество пожилых, слабых пациентов, которым сделали инъекции, но у них есть заболевания, влияющие на иммунную систему, поэтому они [прививки] не действуют должным образом», — объяснила Кэтрин Хендерсон консультант по экстренной медицине из Лондона и президент Королевского колледжа экстренной медицины.