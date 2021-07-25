Врач предупредил, что COVID-19 может поражать кожу

У тех, кто переносит коронавирусную инфекцию, могут возникнуть высыпания, которые после шелушения похожи на ожоги. Об этом рассказала врач-дерматолог, косметолог центра аппаратной косметологии Lumirens Татьяна в беседе с URA.RU.
«COVID-19 может проявляться как токсикодермия, комплекс острого поражения, в частности, ладоней, подошв, голени с последующей отслойкой эпидермиса. Это похоже на ожоги, как будто инфекция обжигает кожу изнутри. Через месяц-полтора все восстанавливается», — рассказала дерматолог.
Коронавирус, по мнению врача, может даже стать причиной развития псориаза. В таком случае на теле образуются красно-розовые высыпания с чешуйками.
«Есть теория, что псориаз возникает после перенесенного организмом стресса, а тяжелую форму COVID-19 можно рассматривать как стресс для организма, но все это еще нужно изучать, это пока лишь мои личные наблюдения», — объяснила Егорова.
Реаниматолог Борис Чурадзе отметил, что токсикодермия может возникнуть в следствии реакции иммунной системы организма на ковид.
«Токсикодермические изменения связаны с аутоиммунным механизмом, то есть происходит избыточная активизация иммунной системы. Собственные ткани начинают восприниматься как чужеродные и подвергаться атаке со стороны иммунной системы», — объяснил он.
После COVID-19 у пациентов может также появиться сыпь, добавил реаниматолог.
«Доктора всех специальностей и направлений сейчас занимаются лечением коронавирусной инфекцией и ее последствиями, и зачастую сталкиваются со случаями выпадения волос после выздоровления, с токсикодермическими изменениями, папулезными, когда возникает на теле сыпь», — добавил Чурадзе.
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