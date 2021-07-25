Раскрыт снижающий эффект вакцинации от COVID-19 фактор

Завотделением медицины сна Первого МГМУ им. Сеченова, врач-сомнолог Михаил Полуэктов в беседе с ТАСС раскрыл фактор, который может сильно снизить эффект от вакцинации против коронавируса.

По словам специалиста, недостаток сна может сказаться на вакцинации. В частности, проблемы со сном могут навредить иммунитету.

«По крайней мере, это уже было доказано в отношении вакцинации против гриппа и вакцинации против гепатита А», — сказал Полуэктов.

Также врач напомнил, что есть масса исследований, которые доказывают, что недостаток сна заметно увеличивает риск инфицирования. Таким образом, подчеркнул он, между сном и иммунитетом существует прямая связь.

«Во время сна происходит укрепление, восстановление иммунитета», — заявил собеседник агентства, отметив, что недостаток сна, в частности, влияет отдельные показатели иммунитета: например, при ограничении времени сна нарушается выработка Т-лимфоцитов, которые участвуют в процессе клеточного иммунитета.