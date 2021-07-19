Поражение легких при COVID стало наступать быстрее

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о "молчащих пневмониях" при заражении коронавирусом. Эксперт заявил, что одним из тревожных сигналов являются проблемы с дыханием.