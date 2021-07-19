Поражение легких при COVID стало наступать быстрее

«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемостиРИА НовостиВедущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России идет на спад.Читать новость полностьюВ России начали исследования новой вакциныРИА НовостиФедеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) 19 июля начало проводить первые клинические исследования своей вакцины от коронавируса. В них примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.Читать новость полностьюУ больных COVID-19 все чаще выявляют проблемы с ЖКТdepositphotos.comУ пациентов с COVID-19 все реже встречается потеря обоняния и все чаще - желудочно-кишечные симптомы. Об этом рассказал вирусолог Сергей Нетесов.Читать новость полностьюМурашко: поражение легких при COVID наступает быстрееРИА НовостиПоражение легких при коронавирусной инфекции стало развиваться в два раза быстрее. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".Читать новость полностьюВрач рассказал о "молчащих пневмониях" при COVID-19РИА НовостиДиректор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о "молчащих пневмониях" при заражении коронавирусом. Эксперт заявил, что одним из тревожных сигналов являются проблемы с дыханием.Читать новость полностью