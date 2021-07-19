Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Войти в почту

Хроники коронавируса: главные новости за 19 июля

Анна Арсеньева
49 минут назад
«Рамблер» собрал самые важные новости о коронавирусе за день.
Поражение легких при COVID стало наступать быстрее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В центре Гамалеи заявили о спаде заболеваемости

Ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России идет на спад.

В России начали исследования новой вакцины

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) 19 июля начало проводить первые клинические исследования своей вакцины от коронавируса. В них примут участие 200 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

У больных COVID-19 все чаще выявляют проблемы с ЖКТ

У пациентов с COVID-19 все реже встречается потеря обоняния и все чаще - желудочно-кишечные симптомы. Об этом рассказал вирусолог Сергей Нетесов.

Мурашко: поражение легких при COVID наступает быстрее

Поражение легких при коронавирусной инфекции стало развиваться в два раза быстрее. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Врач рассказал о "молчащих пневмониях" при COVID-19

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал о "молчащих пневмониях" при заражении коронавирусом. Эксперт заявил, что одним из тревожных сигналов являются проблемы с дыханием.
Коронавирус,Федор Лисицын,Сергей Нетесов,Михаил Мурашко,Федеральное медико-биологическое агентство,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители