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Врач рассказал о "молчащих пневмониях" при COVID-19

Анна Арсеньева
2 часа назад
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов о "молчащих пневмониях" при заражении коронавирусом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Врач рассказал о "молчащих пневмониях" при COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Эксперт заявил, что одним из тревожных сигналов являются проблемы с дыханием.
"Человек не может это почувствовать, если у него только нет выраженной отдышки, соответственно, высокой температуры, которая не сбивается", - сказал Георгий Викулов.
Медик рассказал, что инкубационный период индийского штамма "дельта" может продолжаться от 2 дней до 21, однако чаще всего от длится от 2 до 14 дней. Сейчас, по его словам, средний инкубационный период сократился с 5-6 до 3-4 дней.
Георгий Викулов отметил, что для штамма "дельта" характерна более тяжелая форма поражения. Его площадь может сильно увеличиваться за несколько дней.
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