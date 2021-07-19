Врач рассказал о "молчащих пневмониях" при COVID-19

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов о "молчащих пневмониях" при заражении коронавирусом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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Эксперт заявил, что одним из тревожных сигналов являются проблемы с дыханием.

"Человек не может это почувствовать, если у него только нет выраженной отдышки, соответственно, высокой температуры, которая не сбивается", - сказал Георгий Викулов.

Медик рассказал, что инкубационный период индийского штамма "дельта" может продолжаться от 2 дней до 21, однако чаще всего от длится от 2 до 14 дней. Сейчас, по его словам, средний инкубационный период сократился с 5-6 до 3-4 дней.